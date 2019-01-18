От минус 30 до плюс 1: прогноз погоды в Приамурье на 19 февраля

Фото: Амур.инфо

19 февраля в Амурской области ожидается небольшая облачность, ночью местами по северо-востоку пройдет слабый снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 15...20, местами – до 30 градусов мороза.

Днем уличные термометры покажут -4...+1, местами по северу – до 15 градусов ниже нуля. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне минус 13...15, днем – до плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 495

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова