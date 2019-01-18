Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 0

От минус 30 до плюс 1: прогноз погоды в Приамурье на 19 февраля

От минус 30 до плюс 1: прогноз погоды в Приамурье на 19 февраля
Фото: Амур.инфо

19 февраля в Амурской области ожидается небольшая облачность, ночью местами по северо-востоку пройдет слабый снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 15...20, местами – до 30 градусов мороза.

Днем уличные термометры покажут -4...+1, местами по северу – до 15 градусов ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне минус 13...15, днем – до плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 495

#погода

распечатать


Общество

В Амурской области тепло и дождливо: прогноз погоды на 11 июля
Происшествия

Шквальный ветер повалил деревья на автомобили в Завитинске
Происшествия 3

Очевидцы: в Серышеве дерево упало на частный дом
Общество 2

Синоптики: вероятность шквалистого ветра в Приамурье сохранится
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь