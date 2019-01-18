Благовещенец поднял с земли сигаретную пачку и отправился на 4 года в колонию

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Его судили по части 1 статьи 228 УК РФ (совершил незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В ноябре 2017 года горожанин, находясь на автобусной остановке недалеко от здания Автовокзала на улице 50-летия Октября в Благовещенске, около лавочки увидел пачку из-под сигарет. Как сообщает пресс-служба городского суда, мужчина поднял ее с земли и обнаружил внутри сверток, содержащий наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло). Благовещенец решил оставить сверток себе и положил его в карман пуховика.

Через некоторое время мужчина был остановлен полицейскими, которые приняли решение о проведении личного досмотра. И в ходе досмотра полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли у горожанина вещество массой 4,36 грамма, содержащее масло каннабиса массой 1,04 грамма, что относится к значительному размеру.

При вынесении приговора жителю Благовещенска суд учел как смягчающие обстоятельства (полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья и другие), так и отягчающее – рецидив преступлений. Мужчину приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии особого режима, с ограничением свободы. Его заключили под стражу в зале суда.