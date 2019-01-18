Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 6

Благовещенец поднял с земли сигаретную пачку и отправился на 4 года в колонию

Благовещенец поднял с земли сигаретную пачку и отправился на 4 года в колонию
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Его судили по части 1 статьи 228 УК РФ (совершил незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В ноябре 2017 года горожанин, находясь на автобусной остановке недалеко от здания Автовокзала на улице 50-летия Октября в Благовещенске, около лавочки увидел пачку из-под сигарет. Как сообщает пресс-служба городского суда, мужчина поднял ее с земли и обнаружил внутри сверток, содержащий наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло). Благовещенец решил оставить сверток себе и положил его в карман пуховика.

Через некоторое время мужчина был остановлен полицейскими, которые приняли решение о проведении личного досмотра. И в ходе досмотра полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли у горожанина вещество массой 4,36 грамма, содержащее масло каннабиса массой 1,04 грамма, что относится к значительному размеру.

При вынесении приговора жителю Благовещенска суд учел как смягчающие обстоятельства (полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья и другие), так и отягчающее – рецидив преступлений. Мужчину приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии особого режима, с ограничением свободы. Его заключили под стражу в зале суда.

Просмотров всего: 2598

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия 1

Жителя Свободного оштрафовали за то, что он спрятал труп
Происшествия 1

В Благовещенске суд вынес приговор серийному похитителю велосипедов

Происшествия 5

Женщину, устроившую ДТП на мемориале в Свободном, лишили водительских прав
Происшествия 9

19-летнюю амурчанку осудили за убийство малолетнего сына
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    ага пусть рассказывает сказки про белого бычка, мол нашел и как раз нес сдать в милицию, а тут повязали

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Ага, прям полицейские остановили его просто так

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    ...прям сплошные "совпадения"

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    это, наверняка, была "проверка на вшивость" - позвонит в полицию или оставит себе. Оставит - одной галочкой в поимке станет больше, отнесет в полицию - тоже галочка, но в другую графу. Если это так, то ой как же некрасиво провоцировать преступления.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Прям все ходят и пустые пачки сигарет поднимают "а не осталось ли там чего интересного?".

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Noir

    Прям все ходят и пустые пачки сигарет поднимают "а не осталось ли там чего интересного?".



    Ага , а за ними след в след идут полицейские и обыскивают и находят!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь