В Бурейском районе машина частично провалилась под лед (фото, видео)

17 февраля случилось происшествие с легковым автомобилем в Бурейском районе, в урочище Бахирево. Водитель легковушки выехал на реку Дея, и передние колеса авто провалились под лед. При этом мужчина проигнорировал запрещающие знаки.

Помощь водителю оказали пожарные аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области, которые в настоящее время продолжают нести дежурство в Бурейском районе. Пожарные прибыли на место происшествия на грузовом автомобиле и эвакуировали машину из ледовой ловушки.

Как сообщает пресс-служба амурского управления МЧС, водителю повезло. Глубина на месте провала была небольшой, автомобиль уперся передней частью в дно реки. Рулевой самостоятельно эвакуировался на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

К месту происшествия прибыли представители административной комиссии Бурейского района. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Ведомство напоминает амурчанам, что выход и выезд на лед в районе реки Буреи и ее притоков запрещены. Из-за появления трещин в ледовом поле и изменения структуры льда существует реальная угроза провала людей и техники под лед.

Фото и видео: 28.mchs.gov.ru