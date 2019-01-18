Амурские общественники могут выиграть миллионы на помощь детям

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, опубликовал план конкурсов на получение гранта для реализации социальных проектов для поддержки детей. Амурские организации регулярно участвуют в подобных конкурсах фонда.

В 2019 году первый конкурс грантов пройдет в рамках программы «Лига помощи» и адресован он муниципалитетам. Конкурс социальных проектов, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, стартует с 1 марта 2019 года. Сумма гранта для успешно прошедших конкурсные процедуры проектов – до двух миллионов рублей.

В День семьи – 15 мая – будут объявлены сразу три конкурса региональных комплексов мер, участники которых могут претендовать на грант в размере до 20 миллионов рублей. Первый конкурс будет проводиться в рамках новой программы Фонда поддержки детей «Безопасное детство». К участию в нем допускаются комплексы мер, предполагающие социальную и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, работу по предупреждению буллинга и других проявлений агрессивности в детской среде, обучение детей и родителей безопасному поведению в Интернете.

Второй конкурс по программе «Право быть равным» направлен на выявление и поддержку эффективных комплексов мер по внедрению сопровождаемого проживания детей-инвалидов, а также развитию других технологий, альтернативных стационарному социальному обслуживанию.

Третий конкурс по программе «Не оступись!» рассмотрит региональные комплексы мер по организации социально значимой деятельности подростков, вступивших в конфликт с законом.

В День защиты детей – 1 июня – Фонд поддержки детей планирует объявить три конкурса проектов учреждений, общественных объединений и некоммерческих организаций. Первый – по профилактике отказов от новорожденных, поддержке беременных женщин и молодых мам в трудной жизненной ситуации. Второй конкурс – для проектов по внедрению технологий развивающего ухода за детьми с тяжелыми, множественными отклонениями в развитии и здоровье, а также развитию альтернативных способов коммуникации для таких детей. Третий конкурс – для проектов по профориентации и предпрофессиональной подготовке подростков, состоящих на различных видах учета. Сумма гранта, которую смогут получить проекты-победители, составит до 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного министерства соцзащиты.