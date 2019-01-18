Источник сообщил о планах сменить начальника космодрома Восточный
Госкорпорация «Роскосмос» планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«В ближайшее время начнутся перестановки руководящих кадров на космодромах Байконур и Восточный. Начальником космического центра "Восточный" (космодром Восточный – Прим. ред.) станет Роман Бобков, который сейчас работает в должности замначальника филиала "Роскосмоса" на Байконуре. Начальником космического центра "Южный" (космодром Байконур – Прим. ред.) станет Валинур Агишев, который сейчас является начальником космодрома Восточный», – поведал собеседник агентства.
По его словам, нынешний начальник космодрома Байконур Евгений Раковский станет руководителем программы по запускам ракет «Союз-5» с космодрома Байконур (проект «Байтерек»).
«Двадцать пятого февраля Бобков улетает на Восточный, чтобы приступить к приему-передаче дел. Документы о его назначении уже подписаны», – рассказал собеседник.
Другой источник заявил РИА Новости, что перестановки действительно планируются, но документы о назначении еще не подписаны.
В «Роскосмосе» воздержались от комментариев на эту тему.
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