У пожарных плавились каски: в МЧС рассказали, как тушили благовещенскую базу «Амур»

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар на базе «Амур» начался в шестом часу утра в пятницу, 15 февраля. Тушение осложнялось тем, что склад был забит горючим товаром, например, бытовой химией, баллончиками с газом. Все это способствовало распространению горения. Тесное помещение было очень сильно задымлено, пожарные с трудом пробивались к очагу возгорания.

Он находился на втором, надстроенном этаже. Изначально проект здания предполагал один этаж с одним входом. «Там не было окон, а если и были, то они заложены изнутри листами железа. Не было возможности ввести дополнительные стволы. Узкие проходы, большая задымленность и высокая температура – у пожарных плавились каски. В закрытом помещении не было возможности провести дымоудаление и снизить температуру», – объясняет временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС по Амурской области Константин Рыбалко.

Пожарные боролись с огнем как могли, но приходилось тратить время на преодоление препятствий, в результате чего площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. При этом полностью обесточить здание было невозможно, поэтому прибывшие электрики обесточили его частично, но потом оказалось, что в строение идут силовые кабели. Тогда решили временно обесточить район. Водоснабжение соседних жилых домов не отключали. «При тушении использовались четыре пожарных гидранта в радиусе 500 метров. Задействовано 18 единиц пожарной техники и 94 человека личного состава МЧС России», – уточняет Константин Рыбалко.

Во время тушения масштабного пожара на охрану города пришлось привлекать пожарных из соседних муниципальных образований – Белогорска, Свободного, Тамбовки, Ивановского района. Потому что пока шла работа на горевшей базе, в городе были вызовы на другие пожары. Такие крупные пожары, как на базе, сообщили спасатели, случаются несколько раз в год. Склады на «Амуре» за последние 10 лет горели в третий раз.

Пожар локализовали в 18:40 в пятницу, а на следующий день окончательно потушили. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия. «По факту пожара, произошедшего в складском здании базы "Амур" по адресу: Пионерская, 150, органами дознания Главного управления МЧС России по Амурской области производится процессуальная предварительная проверка. Отрабатываются несколько версий причин возникновения пожара. В первую очередь, это нарушение правил технической эксплуатации оборудования, вторая версия – неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении. Также не исключается версия умышленных действий по уничтожению имущества путем поджога», – перечисляет начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску ГУ МЧС России по Амурской области Иван Копысов.

Устанавливая причину возгорания, специалисты опрашивают тех, кто работал на складе, и кто последними покидал территорию. Очаг пожара предварительно установлен – он располагался на втором этаже западной части здания, в помещении, где хранились товары, принадлежащие индивидуальному предпринимателю – арендатору помещения.

Склад был оборудован системой пожарной защиты. «Системы в полном объеме выполнили свою функцию по обнаружению пожара. Данный сигнал получили дежурные базы, которые сообщили о пожаре. Также были приняты сообщения от горожан», – добавил Иван Копысов.

Ранее на базе проводились проверки, которые выявляли нарушения требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлекали ответственных лиц и руководителей. Плановая проверка проводилась в 2012 году. После 2015 года проводились внеплановые проверки. «Последний пожар на базе "Амур" случился в 2015 или 2016 году – было нарушение правил использования светильников», – отметил Копысов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и будут установлены точные причины пожара. Сроки проверки – до 10 суток, а если потребуются дополнительные исследования, то проверка может продлиться до 30 суток. Также в рамках проверки специалисты установят сумму ущерба, причиненного арендаторам и собственникам здания.

Говорить о том, можно ли восстановить пострадавшее при пожаре здание базы, пока рано. Здесь тоже потребуется экспертиза. Но, по словам представителей ГУ МЧС России по Амурской области, строению нанесен большой ущерб: в результате воздействия огромной температуры произошли конструктивные изменения – проще говоря, по несущим стенам пошли трещины, деформированы металлические конструкции.