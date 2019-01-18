Лучшим народным ведущим «Альфа-канала» стал Аюша Дабанимаев

За молодого человека проголосовали 745 человек, это 42,2 процента от общего числа. Таким образом именно он становится лучшим народным ведущим в 2019 году.

На втором месте оказалась ведущая «Альфа-новостей» Юлия Царенкова, у нее 490 голосов, или 27,7 процента. Третья строчка закрепилась за ведущим «Простых вопросов» Сергеем Тереховым, за него свой голос отдали 218 человек, или 12,3 процента. На четвертом месте – второй ведущий «Альфа-новостей» Евгений Мамкин, у него 153 голоса, или 8,7 процента.

Пятую позицию занял еще один ведущий «Сканера» Дмитрий Безбородов. Он набрал 122 голоса, или 6,9 процента. И на шестой строчке – третья ведущая «Альфа-новостей» Эмма Шаповалова, за нее проголосовали 39 пользователей, или 2,2 процента.

Награждение победителей конкурса «Народный ведущий» состоится 20 февраля на Шимановского, 27. Участников ждут чаепитие и подарки.

Как сообщалось ранее, шесть участников в день рождения «Альфа-канала» вели три программы: «Сканер», «Альфа-новости» и «Простые вопросы». Голосование за лучшего из них стартовало на сайте Амур.инфо 13 февраля.