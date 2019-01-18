Лучшим народным ведущим «Альфа-канала» стал Аюша Дабанимаев
В понедельник, 18 февраля, на сайте Амур.инфо было закрыто голосование за лучшего народного ведущего. Всего в голосовании приняли больше 1 700 пользователей. Большинство из них отдали свой голос за ведущего программы «Сканер» Аюшу Дабанимаева.
За молодого человека проголосовали 745 человек, это 42,2 процента от общего числа. Таким образом именно он становится лучшим народным ведущим в 2019 году.
На втором месте оказалась ведущая «Альфа-новостей» Юлия Царенкова, у нее 490 голосов, или 27,7 процента. Третья строчка закрепилась за ведущим «Простых вопросов» Сергеем Тереховым, за него свой голос отдали 218 человек, или 12,3 процента. На четвертом месте – второй ведущий «Альфа-новостей» Евгений Мамкин, у него 153 голоса, или 8,7 процента.
Пятую позицию занял еще один ведущий «Сканера» Дмитрий Безбородов. Он набрал 122 голоса, или 6,9 процента. И на шестой строчке – третья ведущая «Альфа-новостей» Эмма Шаповалова, за нее проголосовали 39 пользователей, или 2,2 процента.
Награждение победителей конкурса «Народный ведущий» состоится 20 февраля на Шимановского, 27. Участников ждут чаепитие и подарки.
Как сообщалось ранее, шесть участников в день рождения «Альфа-канала» вели три программы: «Сканер», «Альфа-новости» и «Простые вопросы». Голосование за лучшего из них стартовало на сайте Амур.инфо 13 февраля.
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