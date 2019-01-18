В Приамурье подтверждено 48 случаев гриппа

В амурском Роспотребнадзоре подвели итоги по заболеваемости в регионе на минувшей неделе, с 11 по 17 февраля. Темп прироста заболевших составил 7 %, наиболее значительный – в Свободном, Райчихинске, Тынде и Сковородинском районе.

Этот показатель серьезно снизился по сравнению с предыдущими данными, когда темп прироста составлял 58 %. Кроме того, снизился показатель превышения эпидемического порога по уровню заболеваемости населения. По последним данным, превышение составляет 6,8 %, ранее было – 15 %.

Сообщается, что благодаря переводу на дистанционное обучение учащихся начальных классов, отмечен отрицательный темп прироста в Благовещенске, Бурейском и Серышевском районах.

До конца февраля прогнозируется рост заболеваемости. Зарегистрировано уже 48 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А(H1N1)09 и А(H3N2), штаммы которых входили в состав вакцины.

Учитывая продолжающееся активное распространение заболеваемости респираторными инфекциями, управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает о необходимости проведения различных превентивных мероприятий – от усиления утреннего фильтра в учреждениях, до использования масок.

Основные меры профилактики следует соблюдать и в связи с традиционным увеличением в феврале количества заболевших внебольничной пневмонией. Пока же уровень заболеваемости находится на среднемноголетнем уровне, уточняют в ведомстве.