Сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней

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«Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды», – заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что в сокращении сроков заинтересованы сами коммунальные компании, которые не получают плату и выручку за две недели отключения горячего водоснабжения. «Да и людям некомфортно», – добавил Чибис.

«В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней», – сказал он, отметив, что эксперимент не потребовал миллиардных инвестиций.

«Достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить», – сказал замглавы Минстроя.

Паспорт федерального проекта «Умный город» был утвержден в ноябре. Пилотными площадками проекта станут почти 40 городов. Проект нацелен на внедрение в российские города «умных» систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, созданию инновационной инфраструктуры и цифровизации, сообщает РИА Новости.

В Благовещенске ежегодно горячую воду отключают как минимум на две недели. В некоторых районах сроки отключений доходят до месяца.