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18февраля
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Сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней

Сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней
Фото: Амур.инфо

Сроки планового отключения горячей воды могут сократиться в России. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» замглавы Минстроя Андрей Чибис.

«Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды», – заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что в сокращении сроков заинтересованы сами коммунальные компании, которые не получают плату и выручку за две недели отключения горячего водоснабжения. «Да и людям некомфортно», – добавил Чибис.

«В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней», – сказал он, отметив, что эксперимент не потребовал миллиардных инвестиций.

«Достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить», – сказал замглавы Минстроя.

Паспорт федерального проекта «Умный город» был утвержден в ноябре. Пилотными площадками проекта станут почти 40 городов. Проект нацелен на внедрение в российские города «умных» систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, созданию инновационной инфраструктуры и цифровизации, сообщает РИА Новости.

В Благовещенске ежегодно горячую воду отключают как минимум на две недели. В некоторых районах сроки отключений доходят до месяца.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    36 минут назад



    «Достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить»



    пусть этот клАун про смарт-решения ТЕМ жителям Белогорска, Свободного. Райчихинска и т.д. расскажет, у которых горяее водоснабжение до сих пор из радиаторов отопления



    сокращении сроков заинтересованы сами коммунальные компании, которые не получают плату и выручку за две недели отключения горячего водоснабжения. «Да и людям некомфортно», – добавил Чибис.



    А в Благ во время таяния льдов на Амуре - говоно из крана бежит .. и все об этом знают от жителей до Мэра и Водоканала. но вышестоящим пофигу и Водоканал за "гавно" исправо средства собирает. так что им на комфортно-некомфортно по барабану.

    И Баб Валя тоже это всё наблюдает не первый год и не вмешивается .... ей тоже до жителей этого города далеко-далёко.

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