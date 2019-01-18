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18февраля
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сегодня, 11:41 7

В Белогорске жестоко избит годовалый ребенок

В Белогорске жестоко избит годовалый ребенок
Фото: ru.depositphotos.com

В реанимационное отделение Белогорской городской больницы доставили ребенка многочисленными травмами. Годовалый мальчик был жестоко избит. Неофициально сообщается о нескольких переломах и о том, что ребенок находится в коме.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления, в пятницу, 15 февраля, в Белогорске из дома по улице Кирова в больницу поступил ребенок с многочисленными телесными повреждениями. Следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Пострадавший – мальчик, родившийся в декабре 2017 года.

По неофициальной информации, ребенок находится в коме, у него перелом основания черепа, ребер, руки, а также многочисленные ссадины.

«Совместно с сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 2001 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, – пояснили в пресс-службе областного следственного управления. – Мужчина не является отцом ребенка. Он уже дал признательные показания. В воскресенье, 17 февраля, в отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу».

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Юлия-Z

    Юлия-Z
    1 час назад

    В воскресенье, 17 декабря... Исправьте дату

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    Может 17 февраля, а не декабря? Задержали урода то...

  • yuliyaЮлия

    yuliyaЮлия
    1 час назад

    Да смертную казнь ему!!!! Как можно малыша избить, а где мама его была?

  • zapravdy

    zapravdy
    56 минут назад

    Мужчине 17 лет?

  • Мозг

    Мозг
    54 минуты назад

    Родителей рядом в реанимации положить...

  • MalySheff

    MalySheff
    48 минут назад

    Ребенок кричал, пацан психанул. Ужасно ((((

  • Буцефал

    Буцефал
    35 минут назад

    Придавить гадёныша надо(мужчину2001г.рождения.)

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