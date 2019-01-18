В Белогорске жестоко избит годовалый ребенок

В реанимационное отделение Белогорской городской больницы доставили ребенка многочисленными травмами. Годовалый мальчик был жестоко избит. Неофициально сообщается о нескольких переломах и о том, что ребенок находится в коме.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления, в пятницу, 15 февраля, в Белогорске из дома по улице Кирова в больницу поступил ребенок с многочисленными телесными повреждениями. Следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Пострадавший – мальчик, родившийся в декабре 2017 года.

По неофициальной информации, ребенок находится в коме, у него перелом основания черепа, ребер, руки, а также многочисленные ссадины.

«Совместно с сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 2001 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, – пояснили в пресс-службе областного следственного управления. – Мужчина не является отцом ребенка. Он уже дал признательные показания. В воскресенье, 17 февраля, в отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу».