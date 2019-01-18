Приамурье поднялось в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни

Сообщается, что рейтинг построен на основе комплексного учета показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. Он составлялся исходя из данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

При расчете был проведен анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Семь регионов, в том числе несколько дальневосточных, улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область переместилась с 44-го на 35-е место, Амурская – с 61-го на 53-е, Оренбургская – с 41-го на 33-е, Чукотка - с 78-го на 70-е, Северная Осетия – Алания - с 72-го на 65-е, Сахалин – с 53-го на 46-е, Мурманская область – с 42-го на 36-е место.

Уточняется, что рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Востока. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Остальные регионы Дальнего Востока расположились в этом рейтинге на следующих позициях: Хабаровский край – 29 место (30-е в 2017 году); Камчатский край 32 место (35-е в 2017); Приморский край – 50 место (48-е в 2017); Республика Саха (Якутия) –72 место (71); Республика Бурятия – 77 (76-е в 2017); Еврейская автономная область – 78 место (80-е в 2017); Забайкальский край – 83 место (81-е в 2017 году).