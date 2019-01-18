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18февраля
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сегодня, 11:45 8

Приамурье поднялось в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни

Приамурье поднялось в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни

Амурская область в 2018 году вошла в число регионов с заметными положительными изменениями в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Седьмой по счету рейтинг качества жизни населения в стране подготовили эксперты агентства РИА по заказу РИА Новости.

Сообщается, что рейтинг построен на основе комплексного учета показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. Он составлялся исходя из данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

При расчете был проведен анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Семь регионов, в том числе несколько дальневосточных, улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область переместилась с 44-го на 35-е место, Амурская – с 61-го на 53-е, Оренбургская – с 41-го на 33-е, Чукотка - с 78-го на 70-е, Северная Осетия – Алания - с 72-го на 65-е, Сахалин – с 53-го на 46-е, Мурманская область – с 42-го на 36-е место.

Уточняется, что рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Востока. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Остальные регионы Дальнего Востока расположились в этом рейтинге на следующих позициях: Хабаровский край – 29 место (30-е в 2017 году); Камчатский край 32 место (35-е в 2017); Приморский край – 50 место (48-е в 2017); Республика Саха (Якутия) –72 место (71); Республика Бурятия – 77 (76-е в 2017); Еврейская автономная область – 78 место (80-е в 2017); Забайкальский край – 83 место (81-е в 2017 году).

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#Дальний Восток #жизнь #экономика

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Комментарии
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  • Хризантема

    Хризантема
    1 час назад

    Кричим дружно ура и подбрасываем шапки!!

    Кричим дружно ура и подбрасываем шапки!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    :-)))))))))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это наверное из за погоды на выходных))))

  • zapravdy

    zapravdy
    1 час назад

    А каких жителей Амурской области имели ввиду? Китайцев?!

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад



    ~~Амурская область в 2018 году вошла в число регионов с заметными положительными изменениями в рейтинге российских регионов по качеству жизни.



    Любопытно, а кто из амурчан заметил это?

    Те, кто стоит на бирже труда?

    Те, кто получает за свой труд меньше половины средней (по статистике) зарплаты?

    А может быть жители отдалённых сёл, в которых позакрывали больницы и школы?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    29 минут назад

    Oldlord



    ~~Амурская область в 2018 году вошла в число регионов с заметными положительными изменениями в рейтинге российских регионов по качеству жизни.



    Любопытно, а кто из амурчан заметил это?

    Те, кто стоит на бирже труда?

    Те, кто получает за свой труд меньше половины средней (по статистике) зарплаты?

    А может быть жители отдалённых сёл, в которых позакрывали больницы и школы?



    Задаём вопрос-Кому нужен положительный рейтинг?

    И тут же очевидным становится ответ на вопрос-Кто его рисовал и подгоял.

    ****

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    8 минут назад

    Что-то у меня не соединяются содержание текста и его заголовок...

    Заголовок - Приамурье поднялось в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни.

    В подобный рейтинг могут входить 10-15 регионов, с САМЫМ ВЫСОКИМ качеством жизни (из 85 или сколько их там сейчас).

    В тексте упоминается, что Амурская область поднялась с 61-го на 53-е место.

    Следовательно, это просто рейтинг качества жизни регионов...

    Получается, что "новость" как всегда статистическое вранье...

    Да! Не факт, что у нас произошли улучшения, вероятно, что у кого-то просто стало хуже...

  • Touareg

    Touareg
    1 минута назад

    Это не Амурская область поднялась, это просто некоторые другие регионы быстрее двигаются к днищу, чем остальная Россия и Амурская область в частности.

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