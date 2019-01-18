Благовещенцы увидят масштабный фейерверк на другой стороне Амура

По информации Народного правительства Хэйхэ, 19 февраля на берегу Амура состоится масштабный фейерверк. Увидеть его благовещенцы и гости города смогут с 20:30 до 21:00 в районе острова Большой Хэйхэ.

Запуск фейерверка связан с проведением традиционного китайского Праздника фонарей. Его также приурочат к 70-летию годовщины с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, сообщает амурское министерство экономического развития и внешних связей.

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#Китай #праздники

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Екатерина PL