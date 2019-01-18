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18февраля
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сегодня, 11:07 1

Благовещенские автоинспекторы за два дня выявили 38 нетрезвых водителей

Благовещенские автоинспекторы за два дня выявили 38 нетрезвых водителей
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске автоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Оно проводилось в Благовещенске и Благовещенском районе с 15 по 17 февраля. За это время полицейские остановили 33 нетрезвых автомобилиста и пятерых нетрезвых автомобилисток.

Восемь из 38 нарушителей задержаны за повторное управление транспортным средством при нахождении в состоянии опьянения. Всего в ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 387 нарушений правил дорожного движения.

Так, в пятницу, 15 февраля, экипаж ДПС с 16 до 18 часов работал в микрорайоне Северный – в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Шафира проводились массовые проверки водителей. Как пояснил начальник городского отдела ГИБДД Дмитрий Глущенко, в ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы остановили около 60 автомобилей. После краткой беседы с водителем инспектор отмечал, есть ли у человека за рулем признаки опьянения. При наличии таковых сотрудники Госавтоинспекции принимали решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование.

В рамках массовых проверок выявлено пять нарушений правил дорожного движения. Один водитель находился в состоянии опьянения. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влекут административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

«Если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62 или 02. Ваш звонок может остановить беду!» – обращается начальник городского отдела ГИБДД Дмитрий Глущенко.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    31 минута назад

    А может и не остановить...

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