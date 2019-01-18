Правительство РФ узнало, чего хотят дальневосточники

Фото: Амур.инфо

Завершился проект дв2025. рф – сбор просьб и пожеланий жителей дальневосточных регионов России, организованный Минвостокразвития. Любой желающий мог оставить свою инициативу или поддержать чужую, касающуюся развития всего региона, своего края, области, республики или населенного пункта. Амурчане оставили около 600 предложений.

Подборку по региональным проблемам с точки зрения самих жителей подготовило ИА REGNUM.

Наибольшей активностью отличились жители Якутии, оставившие более 3 тысяч предложений. Самым популярным из них оказалось строительство пристроя детской поликлиники Якутской городской больницы № 3. На втором месте — строительство аэровокзала в городе Среднеколымск. Затем идут предложения о строительстве школ и техникумов, газификации сел и строительстве моста через Лену.

Жители Хабаровска оставили около 2,3 тысячи обращений, среди которых, наибольшую популярность получила просьба проиндексировать тарифы ЖКХ. За это предложение проголосовали 1 263 человека. Следом идут просьбы выделить средства из федерального бюджета на благоустройство дворов и межквартальных проездов, а также для проведения реновации жилищного фонда Дальнего Востока в течение 5−8 лет.

Чуть меньше предложений поступило из Забайкальского края — 2,2 тысячи. Жителей одного из наиболее проблемных регионов страны волнует строительство крытого лукодрома для занятий по стрельбе из лука. Кроме того, забайкальцы попросили построить Дом культуры в селе Ашарбай, крытый футбольный манеж, а также заасфальтировать дорогу от села Урдо-Ага до детского лагеря «Нарасун».

Дальше активность по регионам начинает падать. В Бурятии предложения оставили лишь 1,4 тысячи человек. За самую популярную идею о строительстве второго моста через Селенгу проголосовало свыше 1,9 тысячи человек, поскольку утром и вечером жителям левобережья Улан-Удэ приходится стоять в пробках. Далее идут просьбы построить школу в селе Сужа, спорткомплекс, ясли и так далее.

Жители Амурской области оставили 613 предложений, из которых на первом месте стоит просьба снизить цены на электричество. «Предлагаю сделать для частного сектора электроэнергию очень дешевой, чтобы можно было пользоваться электроэнергией для отопления, будет меньше дыма, людям будет легче жить. Уголь дорогой. Живём в богатой стране, а ресурсы дорогие. Облегчит жизнь», – пишет инициатор Татьяна Белова.

Далее следуют просьбы об увеличении срока выплаты пособия за ребенка, еще одно предложение снизить тарифы на электричество, снизить стоимость жилья, а также обеспечить амурчан доступными авиабилетами. «Крым наш, но только не для Дальнего Востока», — отмечает автор.

Жители Магадана оставили 581 предложение. Самые популярные из них — реконструкция Магаданского политехнического техникума, строительство реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями, снижение стоимости авиаперелетов, стоимость которых доходит до 150 тысяч рублей экономклассом.

Основные предложения жителей Еврейской автономной области – это школа в Облучье. Сразу семь наиболее популярных предложений из 485 касаются строительства новой школы в этом городе. Также просят построить новый спорткомплекс в Облучье и обеспечить местную больницу врачами.

На Камчатке считают, что жителям поселка Оссора «как воздух» нужен бассейн. Кроме того, жители просят построить «нормальный» аэропорт, ФОК и развивающий центр в Оссоре, а также культурно-спортивный комплекс в селе Карага.

Наибольшее число голосов жителей Приморья набрало предложение о создании первого на Дальнем Востоке археологического музея-заповедника. Следующими по популярности идут просьбы открыть бесплатные спортивные объекты, организовать сбор и переработку мусора, запретить открытое хранение угля и обеспечить сохранность пляжей на юге края.

На Чукотке главными проблемами оказались отсутствие плоских тарифов на авиабилеты и качественного безлимитного интернета. Есть и предложение обеспечить получающим пенсию на Севере равные права с коренными народами.

Наименее активным оказался Сахалин. Островитяне призывают создать ТОР муниципального уровня в центральной части острова, а также открыть новый вид культурно-научно-образовательного учреждения «Театр науки». На третьем месте по популярности расположилось предложение о строительстве автомобильного и ж/д моста на Сахалин.

Проект дв2025. рф стал частью национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперёд. Считаю, что нужна Национальная программа на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься», — отметил президент. Для абсолютно точного выполнения этих задач, как пишут авторы платформы, и необходимо всенародное обсуждение.