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18февраля
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сегодня, 10:40 0

Андрей Малахов подарил жене на 14 февраля арендованный букет

Андрей Малахов подарил жене на 14 февраля арендованный букет
Фото: instagram.com/malakhov007/?hl=ru

Знаменитый ведущий Андрей Малахов сэкономил на подарке для жены Натальи Шкулевой. Он арендовал для Натальи на День всех влюбленных огромный букет из белых роз.

Фото с подарком телеведущий показал в своем Инстаграме. Ведущий выложил совместное фото с женой и арендованным букетом. «Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке… Арендовали букет для фотосессии на 14 февраля. Наташа, спасибо, что сэкономила семейный бюджет», – написал Малахов под снимком.

Малахов также с юмором добавил, что на 8 Марта планирует взять напрокат пакеты британского ювелирного бренда Graff. Подписчики оценили чувство юмора звезды телевидения: «Ну и правильно!», «А чего деньги зря переводить?», «Это Волочкова дала свой букет в аренду?», «Ой, а я тоже теперь хочу с таким букетом сфоткаться, где его взять?», «Идея супер! Все бы так».

Наталья также поделилась видео с Андреем Малаховым, на котором она позирует с розой в волосах. В комментарии она написала: «Всё, что осталось от арендованного букета на 14 февраля».

Андрей Малахов никогда не скупился на подарки Наталье. Например, на Новый год он подарил жене автомобиль Mercedes стоимостью 9 миллионов.

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#шоу-бизнес #юмор

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