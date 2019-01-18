Андрей Малахов подарил жене на 14 февраля арендованный букет
Знаменитый ведущий Андрей Малахов сэкономил на подарке для жены Натальи Шкулевой. Он арендовал для Натальи на День всех влюбленных огромный букет из белых роз.
Фото с подарком телеведущий показал в своем Инстаграме. Ведущий выложил совместное фото с женой и арендованным букетом. «Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке… Арендовали букет для фотосессии на 14 февраля. Наташа, спасибо, что сэкономила семейный бюджет», – написал Малахов под снимком.
Малахов также с юмором добавил, что на 8 Марта планирует взять напрокат пакеты британского ювелирного бренда Graff. Подписчики оценили чувство юмора звезды телевидения: «Ну и правильно!», «А чего деньги зря переводить?», «Это Волочкова дала свой букет в аренду?», «Ой, а я тоже теперь хочу с таким букетом сфоткаться, где его взять?», «Идея супер! Все бы так».
Наталья также поделилась видео с Андреем Малаховым, на котором она позирует с розой в волосах. В комментарии она написала: «Всё, что осталось от арендованного букета на 14 февраля».
Андрей Малахов никогда не скупился на подарки Наталье. Например, на Новый год он подарил жене автомобиль Mercedes стоимостью 9 миллионов.
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