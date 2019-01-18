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18февраля
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В выходные в Благовещенске был побит температурный метеорекорд

В выходные в Благовещенске был побит температурный метеорекорд
Фото: delovoysaratov.ru

В воскресенье, 17 февраля, в областном центре Приамурья был зафиксирован метеорологический рекорд – столбики уличных термометров в этот день показывали почти 2 градуса со знаком плюс. Аномально высокие температуры держатся в последние дни на всей территории области.

Как рассказала дежурный синоптик Амурского гидрометцентра, 17 февраля в Благовещенске воздух прогрелся до 1,9 градуса тепла. Это выше предыдущего температурного рекорда, который был зафиксирован 17 февраля 2008 года – тогда было минус 0,4 градуса.

«В последние дни температуры повысились, они аномально высокие, выше климатической нормы на 7-12 градусов по области. Температуры выше многолетних значений, скорее всего, сохранятся в течение недели с небольшими колебаниями», – рассказала дежурный синоптик.

В субботу, 16 февраля, мощная волна тепла, накрывшая европейскую часть страны, отозвалась целым букетом температурных рекордов на северо-западе и в центре России и докатилась до берегов Волги, сообщают Метеовести.

От Калининграда до Самары более 20 метеорологических станций были вынуждены переписать температурную летопись. Самое высокое значение было зафиксировано в Калининграде. Там столбик термометра поднялся до отметки +12,1 градусов, на 2,6 градуса превысив предыдущее значение максимальной температуры, зафиксированное в 1995 году.

Рекордным теплом в субботу отличился и Дальний Восток. В Якутии среднесуточная температура оказалась более чем на 20 градусов выше обычного. В селе Тегюльтя рекорд 1995 года оказался превышен на 7,7 градуса и составлял минус 8,1 градуса.

Новые температурные максимумы были отмечены в Забайкалье и на берегах Амура. В селе Екатерино-Никольское (ЕАО) не устоял рекорд 60-летней давности (-1,7 градуса). Там была зафиксирована температура минус 0,1 градуса.

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