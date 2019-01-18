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18февраля
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сегодня, 10:28 1

Без тормозов: в Благовещенске выезд на встречку привел к ДТП

Без тормозов: в Благовещенске выезд на встречку привел к ДТП
Фото: телередакция "Сканер"

Утром в Благовещенске произошло серьезное ДТП. На улице Воронкова автомобиль выехал на полосу встречного движения и протаранил машину, двигавшуюся навстречу. По словам водителя, оказавшегося на встречке, в его машине внезапно отказали тормоза.

Toyota Allion двигалась по Воронкова в сторону перекрестка с Кантемирова. Навстречу «аллиону» двигалась Honda CR-V. В районе дома № 12 по Воронкова «хонда» на скорости выехала на полосу встречного движения. Автомобилисты не успели избежать столкновения или постараться минимизировать его последствия. Лобовой удар повлек обширные повреждения обеих машин.

Люди в аварии не пострадали. На месте происшествия водитель «хонды» пояснил, что к столкновению мог привести отказ тормозной системы автомобиля.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    2 часа назад

    Ну и зачем на встречку вылетать? Въезжай в сугроб, забор, столб, на крайний случай - впереди едущий а/м. Хотя, никакого отказа тормозной системы тут и не было.

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