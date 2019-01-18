Без тормозов: в Благовещенске выезд на встречку привел к ДТП

Утром в Благовещенске произошло серьезное ДТП. На улице Воронкова автомобиль выехал на полосу встречного движения и протаранил машину, двигавшуюся навстречу. По словам водителя, оказавшегося на встречке, в его машине внезапно отказали тормоза.

Toyota Allion двигалась по Воронкова в сторону перекрестка с Кантемирова. Навстречу «аллиону» двигалась Honda CR-V. В районе дома № 12 по Воронкова «хонда» на скорости выехала на полосу встречного движения. Автомобилисты не успели избежать столкновения или постараться минимизировать его последствия. Лобовой удар повлек обширные повреждения обеих машин.

Люди в аварии не пострадали. На месте происшествия водитель «хонды» пояснил, что к столкновению мог привести отказ тормозной системы автомобиля.