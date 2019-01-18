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18февраля
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Паровые технологии в Благовещенске выступили против индейского проклятья

Паровые технологии в Благовещенске выступили против индейского проклятья
Фото: www.amur.info

Механический паровой механизм бьется насмерть с демоном – такое небывалое зрелище могли увидеть в выходные участники Амурского ролевого фестиваля, который прошел в Городском доме культуры. Пар и шестеренки пополам с ковбойскими шляпами и кольтами – благовещенские ролевики устроили праздник в стиле стим-панк на Диком Западе.

АРФа – амурский ролевой фестиваль – проводится в Благовещенске с 2005 года. Участники ролевого движения в межсезонье, когда в силу погодных условий нет больших проектов, ежегодно собираются вместе, чтобы обсудить планы за год и, конечно, поиграть. Кроме амурских ролевиков, на турнир приехали гости из Хабаровска, всего фестиваль посетили более полусотни человек.

Традиционно в рамках АРФы проводятся павильонная ролевая игра, фехтовальный турнир, танцевальная вечеринка со старинными танцами. Участники общаются, делятся планами на ближайший год, вспоминают прошлый.

Разумеется, с учетом выбранной темы, все мероприятия имели свои особенности. На турнире, кроме боев на мечах, ввели стрелковые дуэли – разумеется, на безопасном оружии. А на вечеринке в салуне вальсы и контрдансы потеснило ковбойское кантри.

В ролевой игре столкнулся технический прогресс и мистика. Городок на Среднем Западе, занимавшийся добычей нефти и развитием паровых технологий, оказался жертвой давнего проклятья, разумеется, индейского. Как и в жизни, головы горожан были заполнены сиюминутными делами, интригами, которые казались им самыми важными, поэтому слишком поздно они смогли оценить масштабы трагедии. В городе начали оживать мертвецы, и люди сами плохо различали, кто есть кто. И всё же прогресс победил: ученый в могучем стимпанковском экзоскелете вышел на схватку с демоном и победил. Злодеев наказали, добро восторжествовало.

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Я так понял,что оргия удалась.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонокЯ так понял,что оргия удалась.


    если была "огненная вода!"

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