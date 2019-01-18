Невеста не пригласила лучшую подругу на свадьбу из-за большой груди

Невеста решила не приглашать близкую подругу на собственную свадьбу. Причиной этому стала большая грудь подружки.

По словам невесты, её подруга Эрин страдает гормональным расстройством и из-за этого её грудь стала огромной. Девушка рассказала, что семья Эрин и сама подруга несколько раз просили, ее уменьшить грудь хирургическим путём. Но Эрин никого не слушала и к тому же, боялась операций.

Невеста призналась, что она не хочет, чтобы первым, что вспоминалось бы людям о её свадьбе, была гигантская грудь подружки невесты. Помимо этого, девушка переживала из-за единообразия нарядов всех подружек, поскольку Эрин не сможет надеть выбранное платье без бретелек и поэтому невеста не позвала лучшую подругу, сообщает Life.ru.