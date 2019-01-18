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18февраля
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Благовещенцы устроили аншлаг Амурскому народному хору

Благовещенцы устроили аншлаг Амурскому народному хору

Амурский народный хор представил юбилейную программу в Амурской областной филармонии. Коллектив открыл новый концертный год, посвященный 60-летию хора. Выступление прошло с аншлагом.

Программа была очень разнообразна, но ее основную часть составили народные песни. Это любимые публикой казачьи «Ой, то не вечер», «Как у нашей сотни», русская «Ой, мороз, мороз», украинские «Ти ж мене пiдманула», «Розпрягайте, хлопци, коней» и другие. Их артисты пели вместе с залом.

С 2014 года художественным руководителем коллектива является Ирина Васенко. С этого времени начался новый этап, в хор пришла талантливая творческая молодежь. Есть своя инструментальная группа, ее руководитель – заслуженный артист РФ Александр Сапалов, профессиональная балетная группа под руководством Данила Родина.

В прошлом году Амурский народный хор был признан лучшим народным хоровым коллективом Дальневосточного федерального округа и принял участие в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Москве.

Подробно о том, как прошел первый концерт Амурского народного хора, – в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Следующий концерт состоится в воскресенье, 24 февраля, в зале Амурского областного дома народного творчества. Цена билетов – 200 и 300 рублей.

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#концерты #культура

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