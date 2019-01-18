В стране накоплено более 130 миллиардов тонн отходов: обзор прессы

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Магнитные полюсы меняют «прописку»; из-за мусора закрыли доступ на Эверест; утвержден законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» рассказала о том, что среди глобальных угроз человечеству замаячила еще одна: ученые бьют тревогу по поводу смены «прописки» магнитных полюсов. Южный движется со скоростью 10 километров в год, а северный уже достиг скорости 65 километров и не собирается останавливаться на достигнутом. И если ничего не изменится, то через несколько десятилетий исчезнет магнитная защита планеты, все перевернется с ног на голову, ионизированные частицы, идущие от солнца, уничтожат все живое. Правда, пишут, затем все очень скоро восстановится, но это «скоро» по космическим меркам – через пару десятков тысячелетий.

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Вы думаете, на этом страсти закончились? Как бы не так! В другом материале говорится о том, что до гибели от ионизированных солнечных частиц еще дожить надо, а вот от наступающего по всем фронтам мусора можем отдать концы уже в обозримом будущем. Сейчас в стране накоплено более 130 миллиардов тонн отходов, более 800 тонн на человека! Даже самые суперсовременные мусоросжигающие заводы (цена которых, кстати, зашкаливает за десятки миллиардов рублей!) не решают проблемы: после сжигания остается до 30 % золы, которую тоже нужно куда-то девать. Дальше рассказывается об исследованиях на эту тему ученых, но я остановлюсь на том, о чем уже сказал. Добавлю только, что просвета пока не видно.

Вам статья

Кстати, о мусоре. «Известия» рассказали о том, что на Эверест закрыли доступ. И сделали это из-за того, что толпы оголтелых туристов-альпинистов уже замусорили подходы к вершине до такой степени, что иной раз невозможно нормально воткнуть в снег альпеншток – обязательно попадешь либо в брошенную консервную банку, либо в ботинок. Доступ будет закрыт до тех пор, пока уборщики не выметут весь мусор, а затем на эту гору можно будет подниматься только по особым разрешениям и только с условием, что все отходы альпинисты будут забирать с собой.

А про заметку о том, что минздрав утвердил законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя лицам младше 21 года – он должен вступить в действие с января 2020 года – я ничего говорить не буду: мы, слава богу, этот возраст уже перешагнули, пусть малолетки читают. Правда же?

Напишут же такое

Теперь переведите дыхание и приготовьтесь слушать очередную страшилку. Как рассказал «Труд-7», обсуждается возможность запрета приобретения автомобилей тем россиянам, у кого нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. Инициатива поступила из регионов, где жители жалуются на то, что пространство между жилыми домами превратилось в паркинги, а автомобили стоят даже на детских площадках. Далее говорится о необходимости строительства многоярусных паркингов. Понятно, платных. Интересно, а будут изымать у автомобилистов уже имеющиеся машины, если у владельца нет гаража? Вы как думаете? Наверное, будут.

Позже появилось сообщение, что Госдума опровергла это сообщение.

На посошок

Кстати, о законах. «Комсомольская правда» рассказала о том, что иногда законотворческая деятельность заводит государственных мужей в тупик и привела ряд примеров. В частности, газета вспомнила штраф за знак «Шипы» – сначала его ввели, потом отменили. Или о торговых павильонах: сначала разом снесли, теперь собираются возродить. А помните промилле для водителей? Медведев подписал закон о нулевом промилле, а тремя годами спустя Путин отменил. Вспоминается еще и сбор валежника, и дурной перевод времени.

Но особо я отметил турникеты, введенные и через некоторое время отмененные в московском транспорте. На них истратили более 100 миллионов долларов. И вот задумался: огорчаться недоумию властей или радоваться чрезмерному богатству страны?

Поступаю проще: заканчиваю обзор.