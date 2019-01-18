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18февраля
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сегодня, 01:18

Гороскоп на 18 февраля: Рыбы будут упрямыми, Овнам стоит быть осторожными

Гороскоп на 18 февраля: Рыбы будут упрямыми, Овнам стоит быть осторожными

Восход Солнца: 07:35
Заход Солнца: 17:51
Солнце в Водолее.

Овен. Наиболее трудные дела пока отложите. Осторожность следует проявить при общении с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой коварного умысла.

Телец. Проследите за соблюдением гигиены. На работе Тельцов ждет приятный сюрприз в этот понедельник.

Близнецы. Спокойно относитесь к критике со стороны шефа, тогда наладить финансовое положение и сможете получить новое перспективное задание.

Рак. В этот день каждый Рак, даже очень далекий от бизнеса, может рискнуть попробовать свои силы на этом поприще.

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Лев. Сегодня Льву захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения.

Дева. Займитесь сегодня творчеством или какими-то поделками, это даст вам ощущение гармонии. Девам пойдет на пользу сделать сегодня хоть какую-то мелочь, ведущую к своей мечте.

Весы. День обещает быть чрезвычайно плодотворным и щедрым в профессиональном плане. Составьте план действий и начинайте решать стоящие перед вами задачи, не тяните время, его может не хватить.

Скорпион. Не стоит устраивать масштабный шопинг, тем более, что до зарплаты еще далеко. Сегодня Скорпионам стоит делать как можно больше добрых дел.

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Стрелец. Сегодня многие Стрельцы останутся идеалистами и мечтателями, что не так уж плохо. Если нет срочных дел, в эти сутки лучше не стремиться к внешней активности и лишней ответственности.

Козерог. Звезды обещают Козерогу улучшение финансового положения, если включить трезвый расчет. И не забывайте экономить, даже если что-то в магазине покорило вас с первого взгляда.

Водолей. Положение планет может вызвать желание флирта, стремление к раскрепощению, освобождению от условностей. Используйте этот аспект для укрепления семьи, так как он благоприятствует здоровью женщин, способствует зачатию и легкому течению беременности.

Рыбы. Представители этого знака проявят чрезмерное упрямство в общении с близким родственником. Вопросы, которые вы обсуждаете, имеют важное значение для вашей семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп #гороскоп на день

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