Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля: Львы будут слушать интуицию, а Дев ждет кризис

Общий астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе вам ради достижения какой-то цели придется пойти на некоторые жертвы или на крупные расходы. Не исключено, что ситуация будет связана с родственниками или с вашим собственным здоровьем.

Телец. Населенный пункт, построенный на пересечении многих путей, со временем становится большим процветающим городом. Человек, находящийся на пересечении связей и отношений, со временем становится большим процветающим человеком. На этой неделе Тельцам представится такой шанс, однако следите, чтобы искомое пересечение не поменяло свое месторасположение. А такое частенько случается.

Близнецы. Близнецы вряд ли усидят дома в первую половину недели. Наверняка вас пригласят в свою компанию друзья. Это хорошее время для веселых дружеских встреч, поездок, новых знакомств. Чем активнее вы будете себя вести, тем больше новых друзей у вас появится.

Рак. Раки на этой неделе будут склонны действовать излишне жестко и прямолинейно, что будет вызывать ответное противодействие со стороны окружающих.

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Лев. На этой неделе многие представители этого знака могут отметить, что их интуиция стала острее. Именно благодаря интуиции и изобретательности вы можете решить большинство вопросов в этот период. Это благоприятное время для того, чтобы найти новых друзей, укрепить старые дружеские связи.

Дева. У Дев на этой неделе может произойти кризис в любовных отношениях. Возможно, вы в какой-то момент утратили чувство реальности и создали себе идеальный образ любимого человека. Помните, что иллюзии приводят к разочарованию при соприкосновении с реальностью.

Весы. Соблюдайте диету или, по крайней мере, исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придется голодать. Отправляясь за город, от шашлыков, салатов и бабушкиных пирожков лучше воздержаться.

Скорпион. Скорпионам в начале недели может срочно потребоваться крупная сумма денег, которой может не оказаться в наличии. Возможно, вы будете заняты заботами о том, чтобы найти недостающую сумму денег. Это может быть в случае каких-то поломок бытовой техники или автомобиля.

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Стрелец. Вы сумеете найти того, кто сделал бы то, чего не хотите делать Вы, причем практически задаром или за символическую плату. Но пусть этот случай будет исключением.

Козерог. Козероги на этой неделе смогут наиболее полно реализовать себя в творчестве. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы посвятить себя любимым занятиям: хобби, коллекционированию, спорту или посещению концертных и праздничных мероприятий.

Водолей. На этой неделе наступает время обустроить свое гнездышко. Водолеям советуется заняться строительством. Вы можете купить что-нибудь для дома, а может даже сделать своими руками, что обязательно внесет долю уюта в ваше жилище.

Рыбы. Это прекрасные дни для романтических знакомств и веселого времяпрепровождения. Не пропускайте концертные выступления, театральные постановки, дискотеки. Если у Вас нет любимого человека, то вы его повстречаете, если есть – отношения станут еще прочнее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев