В благовещенской новостройке обнаружили изощренное проявление смекалки

«Современное искусство или кто тут инженер?» – под такой подписью опубликовано фото необычного радиатора, две секции которого установлены вертикально друг над другом. Соединены они изогнутой трубой.

Пользователи стали строить версии случившегося, оставив больше 50 комментариев. «Похоже, это сделано для простоты разъединения. Прямую трубу вверх не поднимешь, если она зафиксирована, а вот этот завиток легко можно раскукожить. Возможно, это такой легкосъемный уловитель грязи», – со знанием дела предположил один из комментаторов.

«Пробная версия батареи. За полную нужно заплатить 9 999.99 рубля», – подписал фото шутник. «Все нормально! Это гомеопатическое отопление», – отреагировал другой. «Гомеопатическую ставят одну на несколько домов, а то и кварталов», – уточнил следующий участник обсуждения.

Многие предположили, что при монтаже произошла «экономия» и остальные секции можно поискать в управляющей компании или у прораба, а то и в пункте приема металла.

«По документам брали корову одну, вот и отдавать будем одну, – процитировал известный мультфильм комментатор. – А что, в ведомости указано: радиатор отопления – 2 штуки. Получите, распишитесь». «Судя по крепежным отверстиям в стене и непрокрашенным пятнам, изначально была нормальная батарея, потом или украли, или слишком жарко было», – предположил читатель. «Еще был у знакомого случай, в подъезде лопнул радиатор, скидываться на новый никто не хотел, возможно, та же история, а это доноры с других этажей», – припомнил пользователь. «В связи с введением общедомовых счетчиков тепла очень здравая идея. Судя по покраске стен, это подъезд. "Вот и нечего там сильно топить", – подумала управляйка. Рассчитывают жильцов по нормативу, а оплачивают по счетчику тепла. Экономия управляйке выливается в кучу сэкономленных деньжат», – растолковал читатель.