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17февраля
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В Благовещенске завершился монтаж нового ливневого коллектора

В Благовещенске завершился монтаж нового ливневого коллектора
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске завершились работы по укладке нового ливневого коллектора на Кузнечной. Модернизация коснулась участка между Ленина и Краснофлотской. Протяженность отремонтированного участка составила 280 метров.

На очереди – схожие участки на улицах Шимановского и Трудовой.

Ход работ на строящейся набережной проинспектировали сотрудники администрации города во главе с мэром Благовещенска Валентиной Калитой. «Хорошая ливневая канализация очень важна для полноценной жизнедеятельности города. Она помогает предотвратить подтопления во время весеннего паводка и сильных осадков. Это не единственный участок, где у нас ведутся подобные работы, есть еще несколько точек. Такая работа требует времени и средств, и сегодня для этого у нас появились возможности, благодаря поддержке со стороны Министерства по развитию Дальнего Востока и губернатора Приамурья. Работы ведутся за счет федерального, областного и местного бюджетов на условиях софинансирования», – рассказала Валентина Калита.

Работы по замене ливневого коллектора на участке начались в середине декабря 2018 года. Аналогичные земляные работы запланированы и на перекрестке Кузнечной и Краснофлотской – перекладку сетей и присоединение перекрестка планируют провести с наступлением плюсовых температур, чтобы иметь возможность оперативно уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, подрядчик уже приступил к замене старого ливневого коллектора и на улице Шимановского. Работы планируется завершить к середине апреля. А после работы в рамках проекта по берегоукреплению набережной реки Амур пройдут и в районе набережной на улице Трудовой, сообщает администрация областного центра.

«Завершение строительства набережной Благовещенска – очень важная задача не только для Приамурья, но и для всего Дальнего Востока. Именно на этой территории будет построена канатная дорога между Россией и Китаем, здесь будет располагаться "Золотая миля". Это перспективный район, который должен и будет развиваться в ближайшие годы», – подчеркнула Валентина Сергеевна.

В дальнейшем ливневые коллекторы, проходящие под городскими улицами, объединят в одну систему с подземными коммуникациями на намывной территории.

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#ЖКХ

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