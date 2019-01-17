В Благовещенске убирают снежный городок

В Благовещенске сносят снежный городок на площади имени Ленина. Разбирать сооружения из снега и льда начали на прошлой неделе.

На фотоснимке, сделанном с высоты, видно, что двух больших горок уже нет, остались только маленькие горки и каток.

Новогоднюю елку, установленную на площади 19 декабря, убрали еще в январе. Ледовые и снежные фигуры тоже убирают. «Городок еще держится, дети катаются по ямкам. Тут даже еще ледянки продают», – сообщают горожане. Также в центре Благовещенска снимают новогоднюю иллюминацию.