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17февраля
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сегодня, 18:26 1

В Благовещенске убирают снежный городок

В Благовещенске убирают снежный городок
Фото: www.amur.info

В Благовещенске сносят снежный городок на площади имени Ленина. Разбирать сооружения из снега и льда начали на прошлой неделе.

На фотоснимке, сделанном с высоты, видно, что двух больших горок уже нет, остались только маленькие горки и каток.

Новогоднюю елку, установленную на площади 19 декабря, убрали еще в январе. Ледовые и снежные фигуры тоже убирают. «Городок еще держится, дети катаются по ямкам. Тут даже еще ледянки продают», – сообщают горожане. Также в центре Благовещенска снимают новогоднюю иллюминацию.

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#жизнь

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Комментарии
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  • svet_70_77

    svet_70_77
    1 час назад

    боже, а что на фото? как понять эту картину?

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