В племенных хозяйствах Приамурья растет поголовье

Рост поголовья племенного скота и расширение производства в репродукторах региона отметили специалисты племенного отдела управления ветеринарии Амурской области. Плановые объезды подопечных хозяйств заняли около месяца.

Помимо племенных репродукторов специалисты посетили и два товарных хозяйства, в которые в 2018 году завозился породистый скот из соседних регионов, – требовалось оценить, как содержатся породистые животные на новом месте.

Всего в Амурской области девять предприятий имеют статус племенных репродукторов и одно – племенного завода. Из них восемь занимаются разведением крупного рогатого скота, одно хозяйство – «Амурский бройлер» – специализируется на курах мясного направления, еще одно, «Партизан», профессионально разводит свиней породы крупная белая. На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 054 головы племенного крупного рогатого скота, 4 627 высокопородных свиней и свыше 1,2 миллиона кур.

Массовые объезды амурских репродукторов специалисты племенного отдела организуют четыре раза в год. В остальное время хозяйства навещают по мере необходимости – если животноводам требуется профессиональная консультация или возникла проблема.

«По итогам объезда можно отметить расширение производств во всех наших репродукторах, а также улучшение генетики и продуктивных качеств животных. Ни к одному из предприятий нет серьезных замечаний, работа организована на очень достойном уровне, что, конечно, очень радует. Основная цель нашей работы – улучшить воспроизводство поголовья, а также физиологическое состояние животных, что в свою очередь автоматически ведет и к росту продуктивности. Самих животноводов наши визиты с одной стороны мотивируют и стимулируют к дальнейшему развитию, с другой стороны дают возможность быстро решить возникающие проблемы и получить ответы на вопросы», – рассказала начальник племенного отдела управления ветеринарии и племенного животноводства области Елена Талалай.