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17февраля
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сегодня, 16:24 0

Родители благовещенских школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике

Родители благовещенских школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике
Фото: ru.depositphotos.com

26 февраля в Благовещенске стартует всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Принять участие в ней могут родители ребят, заканчивающих 11 класс. Взрослым предложат сдать единый госэкзамен по русскому языку и математике.

Как отмечает пресс-служба администрации Благовещенска, специальные, облегченные задания для взрослых разработаны Федеральным институтом педагогических измерений.

В Благовещенске взрослый ЕГЭ пройдет в школе № 13, она находится по адресу: улица Кантемирова, 6/2. Мероприятие запланировано на 26 февраля, сбор участников начнется в 16:30. После инструктажа участники испытания приступят к выполнению заданий. На это выделено 40 минут. Проверка работ начнется в 18:35, начиная с 19:15 участники акции могут ознакомиться с результатами.

«По итогам проведения акции будет организовано обсуждение с участниками на заседании круглого стола, в ходе которого родители смогут поделиться полученным опытом», – отмечает администрация города.

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#школа

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