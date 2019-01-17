Благовещенка стала жертвой мошенника, действующего в Инстаграме

Жительница Благовещенска попалась на удочку мошенников, проводивших розыгрыш золотых украшений в Инстаграме. Девушке сообщили, что на правах победительницы розыгрыша она может выбрать украшение, но должна оплатить 1 500 рублей за отправку приза.

«В Инстаграме увидела рекламу магазина Golden Korea. Аккаунт не вызывал подозрений, там были фото украшений, отзывы покупателей, более 6 000 подписчиков. Ко Дню всех влюбленных магазин проводил розыгрыш, и я решила принять участие. На следующий день получила сообщение о выигрыше, который дает мне право выбрать любое украшение без бриллиантов ценой до 10 000 рублей», – рассказывает Анна.

Девушка выбрала золотой браслет и способ доставки. Администратор аккаунта сообщил победительнице, что она должна перевести 1 500 рублей на карту для оплаты доставки и что отправка украшения назначена на 14 февраля. Анна выполнила перевод через приложение. В доказательство чистоты сделки ей прислали фото молодого человека с паспортом, который осуществляет отправку.

На следующий день она решила повнимательнее рассмотреть аккаунт. «Почитала отзывы, захотела проверить, кто их написал. Оказалось, что ни один аккаунт не существует! Пролистав посты магазина, я обнаружила, что он несколько раз переименовывался», – продолжает девушка. Так и не получив информации об отправке приза, Анна поняла, что стала жертвой мошенничества. Между тем аккаунт, где проводился розыгрыш призов, в очередной раз сменил название.

В полицию горожанка не стала обращаться: «Если честно, мне стыдно, что я так попалась… Наверное, такая сумма оценивается как незначительный ущерб, я точно не знаю», – добавила Анна.

Девушка решила с помощью редакции ИА «Амур.инфо» предупредить пользователей соцсетей об опасности мошенничества. «Перед тем как переводить деньги, нужно очень внимательно изучить все данные, прочитать отзывы, проверить, кто их написал. И вообще, не спешить, хорошо подумать», – резюмирует Анна.