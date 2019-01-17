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17февраля
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сегодня, 14:05 0

В Благовещенске неизвестные незаконно добывали песок под покровом темноты

В Благовещенске неизвестные незаконно добывали песок под покровом темноты
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. В темное время суток на берегу реки Зеи в областном центре Приамурья добывали песок.

Факт незаконной добычи выявлен в субботу, 15 февраля. Сотрудники министерства природных ресурсов Амурской области и регионального управления ФСБ России провели рейд на правобережной части реки возле Благовещенска и установили факт незаконной добычи песка.

«Незаконная добыча осуществлялась в вечернее и ночное время суток фронтальным погрузчиком марки LW521F, транспортировка осуществлялась грузовым самосвалом марки Shaanxi», – уточняет минприроды. Действия тех, кто добывал песок, попадает под часть 3 статьи 8.13 КоАП РФ «Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых». В связи с чем в порядке, предусмотренном законодательством, фронтальный погрузчик и грузовой самосвал изъяли и поместили на специализированную стоянку.

В настоящее время министерство природных ресурсов Амурской области проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств административного дела, а также причастных к осуществлению незаконной добычи песка. Кроме того, специалистам ведомства предстоит определить размер вреда, причиненного недрам. По результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

«Министерство напоминает, что в случае выявления фактов нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды можно обратиться по телефонам круглосуточной горячей линии: (4162) 23-16-62 и (4162) 23-16-63 или же направить информацию по адресу электронной почты nadzor@mpr.amurobl.ru», – информирует областное минприроды.

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#закон #природа #происшествия

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