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сегодня, 13:38 9

Источник рассказал о планах России по добыче полезных ископаемых на Луне

Источник рассказал о планах России по добыче полезных ископаемых на Луне
Фото: РИА Новости

В 2031–2035 годах Россия планирует доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«НПО имени Лавочкина предлагает Роскосмосу и РАН в период с 2031 по 2035 годы запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата. Так, посадочная станция "Луна-30" доставит на поверхность естественного спутника Луны многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий. Посадочная станция "Луна-31" привезет на Луну тяжелый луноход массой до пяти тонн, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов», – сказал собеседник агентства.

По его словам, посадочная станция «Луна-32» доставит на естественный спутник Земли тяжелые модули массой до шести тонн для строительства лунного полигона, а запуск орбитального аппарата «Луна-33» обеспечит связь и навигацию. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию «Луна-25», в 2023 году – орбитальный аппарат «Луна-26» и в 2024 году – посадочную станцию «Луна-27».

Посадочная станция «Луна-25» будет искать водяной лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась «Луна-24».

Орбитальный аппарат «Луна-26» должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция «Луна-27» должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию «Луна-28» для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году – посадочную станцию «Луна-29» с луноходом.

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#космос

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    Может протянуть до Луны трос и с помощью китайцев подтянуть её до Земли.

  • Scoville

    Scoville
    48 минут назад

    В дурдоме валенки тоже трахают

  • Tуман

    Tуман
    48 минут назад

    А если в валенок не влезает?

  • Scoville

    Scoville
    45 минут назад

    Тогда тросом подтянуть можно

  • Tуман

    Tуман
    43 минуты назад

    Где ж столько китайцев взять?

  • alex 3

    alex 3
    42 минуты назад

    очередной успех отечественной космонавтики. Луну и Марс освоили, пора на Альфа-центавру!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    40 минут назад

    Толстомордого опять прёт не по детски.

  • Tуман

    Tуман
    38 минут назад

    Товарищи, это отрывок из фантастического рассказа Н. Носова.

    Незнайка на Луне был и мы будем.

  • Мапа

    Мапа
    35 минут назад

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