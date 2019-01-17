Источник рассказал о планах России по добыче полезных ископаемых на Луне

«НПО имени Лавочкина предлагает Роскосмосу и РАН в период с 2031 по 2035 годы запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата. Так, посадочная станция "Луна-30" доставит на поверхность естественного спутника Луны многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий. Посадочная станция "Луна-31" привезет на Луну тяжелый луноход массой до пяти тонн, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов», – сказал собеседник агентства.

По его словам, посадочная станция «Луна-32» доставит на естественный спутник Земли тяжелые модули массой до шести тонн для строительства лунного полигона, а запуск орбитального аппарата «Луна-33» обеспечит связь и навигацию. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию «Луна-25», в 2023 году – орбитальный аппарат «Луна-26» и в 2024 году – посадочную станцию «Луна-27».

Посадочная станция «Луна-25» будет искать водяной лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась «Луна-24».

Орбитальный аппарат «Луна-26» должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция «Луна-27» должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию «Луна-28» для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году – посадочную станцию «Луна-29» с луноходом.