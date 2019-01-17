В Благовещенске определили победителей вокального конкурса «Голос. Дети. Острова»

В Благовещенске завершился детский вокальный конкурс «Голос. Дети. Острова». 16 февраля в Grand Arena Ostrova состоялся финал, в котором участвовали 22 человека. Они боролись за призовой фонд 80 тысяч рублей.

«Голос. Дети. Острова» – это вокальный конкурс для детей двух возрастных категорий: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет. Первый отборочный тур прошел 2 февраля, второй – 9 февраля. Оценивало работу жюри из пяти человек, в числе которых были профессиональные вокалисты и представители спонсоров конкурса. На прошлых этапах участники должны были продемонстрировать вокальные данные и артистизм. В финале 16 февраля надо было показать шоу.

Репертуар был самый разный – от «Синего моря» Магомаева до детских песен. Для шоу дети выбирали цирковые номера, задействовали подтанцовки с детьми и своими родителями. 11-летней Лизе Левчук победу принесли белые голуби, с которыми она сделала свой номер. В нем было и море, его передавали шифоновые волны. В младшей категории первое место заняла Лиза Умрихина, чей номер также сопровождали цирковые артисты. Участник Тимур Кузин стал призером зрительских симпатий. А Никита Маликов, исполнивший песню о маме, получил приз управляющего торгово-развлекательного центра.

Победители в каждой возрастной категории были определены наибольшим количеством баллов, набранных за весь конкурс. Общий призовой фонд конкурса «Голос. Дети. Острова» составил 80 тысяч рублей.

ТРЦ «Острова» проводил подобный конкурс в 2016 году, он назывался «Голос без правил: Дети». Тогда члены жюри выбирали участников в свою команду и выступали их наставниками. Участников прошлого конкурса сегодня можно встретить на разных городских концертах и конкурсах разного уровня.

Увидеть больше фотографий и узнать подробно о конкурсе можно в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.