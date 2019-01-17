Благовещенских автоподставщиков заключили под стражу в зале суда (видео)

С декабря 2016 года по июль 2017 года они инсценировали аварии с участием автомобилей, находящихся в их собственности. После оформления фиктивных ДТП злоумышленники обращались в страховую компанию с заявлением о получении страховой выплаты. В результате преступных действий осужденные причинили ПАО СК «Росгосстрах» и ООО СК «Гелиос» ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Все фигуранты уголовного дела приговорены к реальным срокам. Мужчины осуждены: один к 3 годам, трое к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное наказание получили и женщины.

Одна из них осуждена к 1 году 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденной в доход государства. Вторая получила 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до того, как ее ребенку исполнится 14 лет – это произойдет в мае 2026 года. Третья женщина получила 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания также отсрочено до 14-летия ребенка осужденной, то есть до ноября 2023 года.

Еще две женщины получили наказание: одна должна отработать год исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы; вторая получила 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Суд приговорил взыскать в пользу потерпевших страховых компаний невозмещенный ущерб – свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.