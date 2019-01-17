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17февраля
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сегодня, 11:01 6

В России могут запретить покупать машины, если нет гаража

В России могут запретить покупать машины, если нет гаража
Фото: www.amur.info

Обновлено: 11:19

Депутаты Госдумы обсуждают автомобильный вопрос, касающийся паркинга во дворах домов. Предлагается запретить покупать машины тем водителям, у которых нет собственного или арендованного гаража.

Идею поддерживают Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов. Недовольство общественников вызывает загруженность дворов машинами и поврежденные зеленые зоны из-за некоторых автовладельцев, пишет Ura.ru.

Как сообщает ИА AmurMedia, Такая инициатива поступила в Госдуму из некоторых регионах, где конфликт относительно парковки во дворе порой перерастает в войны между общественниками и автовладельцами.

По словам члена думского комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова, проблема решения проблемы заключается в парковочных местах, которых нет. Чтобы все водители имели гаражи, нужна свободная земля. Удастся ли ее найти – вопрос.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов привел в пример времена СССР, когда у каждого водителя имелся в наличии гараж, и приобрести машину разрешалось только в таком случае. Ряд автовладельцев парируют: «В те времена и такого количества автомобилей не было, как сейчас. Причем нередко на семью приходится две машины. Поэтому некорректно сравнивать нынешние реалии с советскими временами». Одним из предложений является строительство многоярусных паркингов.

По мнению председателя движения Союза пешеходов Владимира Соколова, чтобы не ущемлять водителей, государство в идеале должно предоставить на семью одно бесплатное парковочное место. Напомнив также про практику в Европе и Китае, где водитель сначала обеспечивает себе место для парковки, а потом уже покупает машину. Большое количество машин, по его словам, вмещают подземные и высотные паркинги.

Также специалист отметил, что при проектировании строительства нового жилья, застройщики не предусматривают парковочных мест. Депутат Госдумы, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков считает, что новая инициатива затормозит развитие автопрома, а, следовательно, и России.

Между тем цена гаражей и парковочных мест в среднем по регионам варьируется от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона. В Благовещенске максимальная цена гаража в центре города достигла 2,1 миллиона рублей.

По информации «КоммерсантЪ», в Госдуме отрицают обсуждение запрета на покупку машины без гаража. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов утверждает, что инициатива не обсуждается депутатами. «Я слухам не верю. Вот когда увижу... Нет, такая инициатива в Госдуме не обсуждается. Первый раз слышу», – сказал Ефимов «РИА Новости». Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов сказал агентству, что не поддерживает идею, которая настолько далека от российских реалий.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    51 минута назад

    Бесполезный трёп. У нас, например, половина водителей имеет гаражи, но у многих они далеко, а остальным просто удобно держать машину желательно в подъезде. Летом все авто, есть или нет гаража, стоят во дворе. Причём не хватает ума хотя бы ставить машину выхлопной трубой не к дому. Невозможно открыть окно, в квартире газовая камера. Нужно поставить знак, что это дворовая территория и положение авто на стоянке. Только кто это может сделать??? Натянуты провода для обогрева из квартиры, что не безопасно. Во дворе Авиационной 22, 26,, железнодорожной,3, Советской, 7 летом одновременно стоят более сотни авто.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    44 минуты назад

    враньё! никто в СССР не требовал наличие гаража при покупке машины.мой отец купил ваз 2101 и ставил длительное время машину во дворе-никаких вопросов не возникало.

  • Galina1956

    Galina1956
    40 минут назад

    в СССР нельзя было построить или купить гараж без наличия автомобиля.

  • Scoville

    Scoville
    39 минут назад

    evgenii-456враньё! никто в СССР не требовал наличие гаража при покупке машины.мой отец купил ваз 2101 и ставил длительное время машину во дворе-никаких вопросов не возникало.


    Машину, на улице в СССР? В первую же ночь скрутили бы зеркала и дворники. Во вторую колеса.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    34 минуты назад

    у нас до сих пор никто не трогает машины-при СССР негодяя нашли бы за полчаса.

  • physic1

    physic1
    19 минут назад

    ЗАПРЕТИТЬ!!!!! ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ!!!

    В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАЗРЕШИЛИ ТОЛЬКО СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК!!! НО КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА и ЕГО ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!

    НИЗЗЗЗЗЯЯЯ-А-А-А-А-А............

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