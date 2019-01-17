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17февраля
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сегодня, 10:48 0

Власти Свободного обсудили перспективы сотрудничества с газовиками

Власти Свободного обсудили перспективы сотрудничества с газовиками
Фото: www.gzt-sv.ru

В администрации Свободного состоялась деловая встреча с представителями газовых компаний ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг». В ходе заседания глава обсуждались важные вопросы, в том числе газификация Свободного.

Как сообщает Gzt-sv.ru со ссылкой на пресс-службы администрации города, речь шла об условиях предоставления земельных участков и размещении объектов торговли в вахтовых поселках строителей. Были уточнены вопросы актуальности заявок бизнес-сообщества и обозначены три этапа работы: демонстрация площадок, понимание возможностей предпринимателей в части видов услуг, объемов и финансовых вложений и как завершающий этап – заключение договоров. Как было отмечено, работа в этих направлениях уже начиналась, но возник коммуникативный сбой.

Поэтому прозвучало предложение, что координирующую роль возьмет на себя отдел экономического развития города и поможет в диалоге между предпринимательским сообществом и представителями компании «Газпром переработка Благовещенск». Речь шла, в том числе, о территориях, занимаемых под площадки АГПЗ, и о тех, которые находятся под юрисдикцией Корпорации по развитию Дальнего Востока и тоже представляют собой интерес для развития бизнеса. Активную работу решено вести по обоим направлениям.

Вторым обсуждался вопрос о газификации Свободного. Возник вопрос о необходимости увеличения объемов газа, которые изначально были заложены, как озвучивалось, в недостаточном количестве. Перечень объектов, которые возможно газифицировать, уточнен, город развивается. И схема газификации должна быть перспективной. Больше возможностей мог бы получить и частный сектор Михайло-Чесноковского, залинейного и Северного микрорайонов. Вновь было озвучена информация о намерении газифицировать котельные города, причем со строительством на территории РК-2 новой котельной, работающей на газе. 32 тысячи кубических метров газа в час городу будет недостаточно. Приняли решение ходатайствовать об увеличении объемов до 53 тысяч кубометров газа в час, после чего активизируют свою работу проектировщики, для которых объемы – стартовая информация для разработки документации.

И в завершение зашла речь о взаимодействии по вопросам регистрации вновь поступающих в город компаний и новых сотрудников. Их постановка на налоговый учет – залог пополнения городского бюджета. Глава города Владимир Константинов отметил, что не все добросовестно исполняют договоренности и предложил крупным компаниям усилить контроль за процессом постановки подрядных организаций на учет. Стороны согласились с тем, что с увеличением темпов стройки объем налогов падать не должен.

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#производство #Свободный

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