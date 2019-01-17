В Благовещенске вторая ночь в филармонии прошла с аншлагом

В гардеробе посетителей встречал статный седовласый мужчина в блестящем концертном фраке, потом гостей по лестнице наверх провожали приветливые администраторы, а в фойе и вовсе было что-то от ночного клуба – в хорошем понимании этого слова. Гостям повязывали на руки ленточки разных цветов, чтобы таким образом определить принадлежность к группе.

Ведущий Ростислав Азизов балагурил и сыпал информацией, отправлял всех угоститься бесплатным кофе или игристым напитком, а потом внимательно просил посмотреть, что же там, в пакетиках, которые всем выдали на входе. Внутри были программка, музыкальный кроссворд и фонарик, а также бахилы, ведь маршрут пролегал через залы, где занимаются дети.

Многие занимали очередь к большой фотозоне с надписью «Ночь. Хор. Филармония», где можно было сфотографироваться с табличками вроде «Я пою! Терпите!», «В моей жизни все как по нотам!» или «А сейчас у нас катарсис». Все происходящее транслировалось в Инстаграм.

Те, кто попал на этот вечер, называли себя счастливчиками. Им хватило билетов. «Первую хоровую ночь мы провели в декабре, к Международному хоровому дню. И тогда не хватило билетов. Тогда мы запустили 110 человек, сейчас решили меньше – 90. В этот раз тоже билеты разобрали в считанные дни. Это говорит о том, что мероприятия такого формата нужны. Некоторые пришли семьями, вместе с детьми. Поэтому мы сдвинули время, и хоровой вечер пройдет с 20 до 22 часов», – рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Ближе к девяти вечера всех зрителей поделили на четыре команды, согласно цвету ленточек, и повели по «локациям». Для большей таинственности свет в филармонии во время путешествия погасили. Вот тут-то и настала очередь достать фонарики. Зрители крались с ними по коридорам, неожиданно натыкаясь на «живые статуи» со светящимися шарами.

В одной точке со зрителями спели и поводили хоровод, в другой артистка театра драмы Елена Грачева провела урок актерского мастерства, в третьей мужской хор «Хан и Ко» спел со зрителями. Пели и в репетиционной под названием «Поющие королевы». Королевы были в красных платьях, среди них была руководитель хора Елена Беляева. Они, конечно, блистали.

На локацию отводилось 10 минут, потом все собирались в фойе, потом по звонку снова расходились на другие точки. В середине вечера посетителей развлекал новый артист Амурской областной филармонии, саксофонист Юрий Толстошеев.

После музыкального квеста всех зазвали в концертный зал, где камерный хор в полном составе выступил уже на сцене. Прозвучали полюбившиеся публике произведения: «Скороговорки», «Лесная сказка» Дворжака, «Попутная песня» Глинки, популярная китайская народная песня «Молихуа» («Жасмин»), шуточная опера «Итальянский салат» и другие.

Зрители расходились, преисполненные впечатлениями: «Сбылась моя мечта – спеть с Леночкой Беляевой! – рассмеялась журналист Любовь Алексеева. – А вообще, все нравится. Сюда побежали, туда побежали, фонариками посветили, покричали, потанцевали, попели. Это прекрасно! Здесь было очень здорово!»

Подробно о том, как прошла ночь в филармонии, а также много фото с мероприятия – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.