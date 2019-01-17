Госдума рассмотрит законопроект о расширении возможностей для туризма в ДФО

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла инициативу, направленную на совершенствование государственной политики в сфере туризма, в том числе круизного судоходства на Дальнем Востоке. Иностранцам хотят предложить одноразовую визу, дающую право посещать все дальневосточные регионы.

«Развитие туризма на Дальнем Востоке – это новые экономические возможности, раскрытие природно-рекреационного потенциала регионов и, конечно же, народная дипломатия. Важным в этой связи является создание упрощенных процедур и стимулов к организации туризма», – сказала Яровая. Законопроект предлагает дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, открывающей право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли. «Дальний Восток уникален своей природой, бальнеологическими ресурсами, гастрономическими. Мы предлагаем расширить возможности иностранных гостей, прибывших по электронной визе, и дать им право путешествовать по всему Дальнему Востоку», – сказала депутат.

Она отметила, что развитие туризма в регионе – это, в первую очередь, новые жизненные перспективы для дальневосточников, для предпринимательской инициативы, создание рабочих мест, точка приложения креативных идей, новый ресурс для развития Дальнего Востока в целом. «Учитывая, что реализация данного предложения возможна только после введения в эксплуатацию в полном объеме госсистемы миграционного и регистрационного учета "МИР", предлагаем установить отложенный срок вступления в силу норм с 1 января 2022 года», – предложила Ирина Яровая.

Кроме того, законопроектом предлагается дать органам местного самоуправления разрабатывать муниципальные программы развития туризма. «Это важно и для жителей регионов, которые могут заранее планировать и понимать, какие рабочие места появятся, какой деятельностью можно заняться, и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма», – пояснила заместитель председателя Госдумы.

Также предлагается дать Ростуризму полномочия разрабатывать единые федеральные методические рекомендации по разработке региональных и муниципальных программ развития туризма. «Регионы уже могут принимать программы развития туризма. Однако, по выводам Счетной Палаты, ни в одной региональной программе в полном объеме не нашли отражения все показатели развития туризма, закрепленные в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года», – заявила Ирина Яровая. Так, отметила депутат, только три региона из 85 субъектов Российской Федерации в своих программах предусмотрели создание и развитие детского и молодежного туристского кластера, мероприятия по развитию соцтуризма предусмотрены только в 27 региональных программах, сообщает Государственная дума.

«Принятие единых федеральных методических рекомендаций по разработке региональных и муниципальных программ позволит регионам скорректировать свои программы с учетом установленных в Стратегии целевых показателей, а также в дальнейшем более полным образом синхронизировать принимаемые региональные и муниципальные программы с разрабатываемой Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», – сказала она.

Ирина Яровая добавила, что законопроект согласуется с задачами, определенными в Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Законопроект поддержан МИДом, Минвостокразвития, Минэкономразвития, МВД, Минфином, Ростуризмом, а также фракцией «Единая Россия».