Гороскоп на 17 февраля: у Скорпионов приятный день, а Львы будут экспериментировать

Восход Солнца: 07:37

Заход Солнца: 17:49

Солнце в Водолее.

Овен. Звезды обещают Овну дальнюю поездку, которая завершится приятной встречей. Не мчитесь вперед без оглядки, иначе попадете в непредсказуемую ситуацию.

Телец. В это воскресенье Вам захочется побыть в одиночестве, помечтать, подумать о том, с какими темами в жизни пора окончательно распроститься.

Близнецы. Дороги сулят вдохновение, вы сумеете оценить себя и понять, кто вы есть на самом деле. Поездка, похоже, станет необычной, новые связи принесут еще больший успех.

Рак. От работы нужно на время отойти, тем более, что финансовое положение пока стабильное. Если Рак будет разглядывать избранника под микроскопом, то в ответ получит то же самое.

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Лев. Идет благоприятный период для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать.

Дева. По гороскопу 17 февраля отлично подходит для того, чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Но помните, что сегодня воскресенье.

Весы. Звезды рекомендуют Весам заняться реализацией собственных желаний. У вас их немало, не скромничайте. Сегодня именно тот день, когда «золотая рыбка» приплывет прямо к вашему дому.

Скорпион. Вас ждет приятный день. Можно отложить все дела и посвятить его отдыху – вы отлично проведете время, получите много позитивных эмоций.

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Стрелец. Крайне неблагоприятный, двойственный день. Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям – от благодушия и уступчивости до раздражительности и агрессивности.

Козерог. Воздержитесь в этот день от заключения сделок и не приступайте к новым проектам.

Водолей. Вы так рьяно будете отстаивать свою профессиональную точку зрения, что перейдете на крик и даже стукнете кулаком по офисному столу. Главное, чтобы начальства рядом не было.

Рыбы. В ближайшее время все вам будет удаваться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему.

Астролог: Вальдемар Небоходцев