В турнире по мини-футболу среди национальных диаспор победила команда азербайджанцев

В новом крытом футбольном манеже Благовещенска 16 февраля прошел турнир по мини-футболу «Содружество» среди представителей национально-культурных объединений Амурской области. В нем участвовало шесть команд. В итоге победу одержали азербайджанские футболисты.

Организаторы соревнований – министерство культуры и национальной политики Амурской области, Амурский футбольный союз и Амурским областной дом народного творчества.

Среди команд-участниц были: «Амур» (сборная команда Амурского педагогического колледжа); «Аялгур» (представители Совета Молодёжи коренных малочисленных народов Севера Амурской области); «Баку» (амурская областная общественная организация Азербайджанского национально-культурного общества «Араз»); «Дусти» (областная общественная организация Таджикский национально-культурный центр "Дусти"»); «Саяны» (представители Республики Тыва и Амурской медакадемии), а также «Урарту» (региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России»).

Впервые соревнования по мини-футболу среди диаспор прошли в Благовещенске в прошлом году, тогда их проводили летом на стадионе «Амур». В них участвовали две команды. В этом году число участников увеличилось. При этом, как отмечают организаторы, желающих поиграть в футбол было больше, но некоторым пришлось отказать из-за их позднего обращения и нехватки времени на игру. Руководство манежа смогло выделить только два часа на турнир из-за загруженности площадки и плотного расписания.

Большое поле манежа организаторы разделили на три части, чтобы одновременно могли играть все команды. Игру судили один главный судья и три судьи, закрепленных за каждой частью футбольного поля.

На турнире присутствовали первые лица города и области, а вот болельщиков оказалось не так много. Причина в том, что в манеже нет трибун, поэтому зрителям пришлось наблюдать за игрой стоя. Такая схема оказалась не совсем удобна не только для самих болельщиков, но и для организаторов, так как большое число стоящих вокруг поля наблюдателей могло создать определенные неудобства.

По итогу двухчасовой игры победу одержала азербайджанская команда «Баку», второе место у армянской команды «Урарту», третье место взяла команда от Республики Тыва «Саяны».

Призеров и победителей турнира наградили кубками и дипломами, а также команды-участницы, занявшие призовые места, получили специальные призы от губернатора Амурской области Василия Орлова – футбольные мячи.