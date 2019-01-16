На территориях амурских школ могут появиться крытые футбольные поля

В рамках инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение между правительством Амурской области и Агентством инвестиций в социальную сферу. Соглашение предполагает взаимодействие при реализации социальных задач региона.

В частности, исполнительный директор агентства Илья Ковалев предложил рассмотреть три потенциальных направления для работы – переоснащение медучреждений новыми автомобилями «Скорой помощи», строительство крытых школьных футбольных полей и приобретение школьных автобусов.

При реализации проектов, связанных с автомобилями, агентство предлагает привлекать к работе компанию «Ростех» для обслуживания машин с последующим постоянным обновлением. Это избавит медучреждения от непрофильных функций.

Следующий проект, который предлагает агентство для реализации в области, – «Футбольная Россия» – оно реализует совместно с РФС и Министерством спорта. Он предполагает строительство крытых круглогодичных футбольных арен на территории образовательных учреждений. В первой половине дня арена используется учениками, и в этом социальная составляющая проекта, а после инвестор, который строит этот объект, может сдавать его в корпоративную аренду, и за счёт этого объект будет окупаться, отметили в правительстве региона.

Пока такие проекты агентство реализует в городах-миллионниках. Кроме того, агентство предлагает свою помощь по оснащению школьными автобусами, если у региона есть такая необходимость.

Губернатор области Василий Орлов сказал, что необходимо изучить в этом плане практику других регионов и использовать потенциал нового партнера.