Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
16 февраля 2019, 21:21 3

На территориях амурских школ могут появиться крытые футбольные поля

На территориях амурских школ могут появиться крытые футбольные поля

В рамках инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение между правительством Амурской области и Агентством инвестиций в социальную сферу. Соглашение предполагает взаимодействие при реализации социальных задач региона.

В частности, исполнительный директор агентства Илья Ковалев предложил рассмотреть три потенциальных направления для работы – переоснащение медучреждений новыми автомобилями «Скорой помощи», строительство крытых школьных футбольных полей и приобретение школьных автобусов.

При реализации проектов, связанных с автомобилями, агентство предлагает привлекать к работе компанию «Ростех» для обслуживания машин с последующим постоянным обновлением. Это избавит медучреждения от непрофильных функций.

Следующий проект, который предлагает агентство для реализации в области, – «Футбольная Россия» – оно реализует совместно с РФС и Министерством спорта. Он предполагает строительство крытых круглогодичных футбольных арен на территории образовательных учреждений. В первой половине дня арена используется учениками, и в этом социальная составляющая проекта, а после инвестор, который строит этот объект, может сдавать его в корпоративную аренду, и за счёт этого объект будет окупаться, отметили в правительстве региона.

Пока такие проекты агентство реализует в городах-миллионниках. Кроме того, агентство предлагает свою помощь по оснащению школьными автобусами, если у региона есть такая необходимость.

Губернатор области Василий Орлов сказал, что необходимо изучить в этом плане практику других регионов и использовать потенциал нового партнера.

Просмотров всего: 169

#экономика

распечатать


Экономика

Доллар подешевел в пятницу до 74,64 рубля
В России и мире

Матвиенко призвала приостановить деятельность коллекторских агентств, ставшую фактически криминальной
В России и мире

Антикризисный план-2016 не предполагает повышения пенсионного возраста
В России и мире

Fitch: в 2018 году нефть будет стоить 60 долларов за баррель
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    1 час назад

    Как много будет стырено бабла...

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    А могут и не появиться

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь