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16февраля
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сегодня, 20:59 0

На пилораме в Приамурье горели большегруз, вагончик и строящееся здание

На пилораме в Приамурье горели большегруз, вагончик и строящееся здание
Фото: perm.kp.ru

16 февраля днем в селе Усть-Пера произошел пожар на территории пилорамы. По прибытии пожарных подразделений горел бытовой вагончик, огонь перекинулся на рядом стоящий грузовой автомобиль и строящееся здание. Через шесть минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пламя повредило бытовой вагончик по всей площади, кабину автомобиля, строящееся здание по всей площади. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательной части № 5 города Свободного, военизированной пожарной части – всего девять человек, три единицы техники.

Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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