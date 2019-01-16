На пилораме в Приамурье горели большегруз, вагончик и строящееся здание

16 февраля днем в селе Усть-Пера произошел пожар на территории пилорамы. По прибытии пожарных подразделений горел бытовой вагончик, огонь перекинулся на рядом стоящий грузовой автомобиль и строящееся здание. Через шесть минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пламя повредило бытовой вагончик по всей площади, кабину автомобиля, строящееся здание по всей площади. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательной части № 5 города Свободного, военизированной пожарной части – всего девять человек, три единицы техники. Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 91

#пожары

распечатать

Екатерина PL