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16февраля
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сегодня, 18:27 0

В Тынде из-за ОРВИ отменили уроки в начальных классах

В Тынде из-за ОРВИ отменили уроки в начальных классах
Фото: psmb.ru

В связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ в Тынде отменены занятия с 1 по 4 классы. Об этом сообщает администрация города. Такие меры приняты согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

С 18 по 25 февраля 2019 года приостанавливаются занятия для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, а также для воспитанников спортивных секций, художественной и музыкальной школ с 1 по 4 классы. Также запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Тынды.

Школьники будут находиться на дистанционном обучении. Ежедневно задания для домашних работ будут записываться педагогами на сайте Дневник.ру.

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#дети #здоровье #Тында #школа

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