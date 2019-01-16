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16февраля
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Человек-оркестр Владимир Калашников сыграл в ГДК на двух десятках инструментов

Человек-оркестр Владимир Калашников сыграл в ГДК на двух десятках инструментов

В ГДК 15 февраля прошел необычный концерт. Там выступил Владимир Калашников – музыкант-виртуоз, владеющий десятками инструментов. В зале собрались знакомые и ценители редкого таланта артиста. После каждой композиции звучало «браво!»

В своё время Владимир Калашников н окончил Донскую консерваторию имени С. В. Рахманинова. В 1987 году по распределению попал в Благовещенск, несколько лет проработал в Амурской областной филармонии. Затем ушел на вольные хлеба. В 1992 году Владимир Калашников вместе с Владимиром Забелло и Анатолием Мишуниным, захватив с собой около 40 народных инструментов, успешно выступил во Владивостоке на I Дальневосточном конкурсе. Лауреатов пригласили на гастроли в Америку. Их концерты с успехом прошли в Сан-Франциско и Чикаго.

Заграница принимала его ещё не раз – ему рукоплескали Харбин, Сиан, Шанхай. В свое время амурчанин пробовал сменить профессию, продержался всего пять лет и понял – больше не может, музыка его не отпускает. И вот спустя долгое время состоялся его сольный концерт в Благовещенске.

Репертуар музыканта – самый разный: эстрадные произведения, русские народные(на баяне, на балалайке, гитаре, банджо, бузуки). Недавно появились песни 80-90-х годов. Он демонстрирует виртуозную игру как на народных, так и на сугубо этнических, редких инструментах, это рейнстик, кавал, джоломига, сопилка и другие. По окончании концерта Владимир Калашников пообещал чаще выходить к зрителям, если будут приглашать.

Подробнее – в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура

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