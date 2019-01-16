Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 0

Прощание с директором Амурского казачьего колледжа состоится 17 февраля

Прощание с директором Амурского казачьего колледжа состоится 17 февраля

В воскресенье, 17 февраля, в Приамурье простятся с директором Амурского казачьего колледжа Николаем Николаевичем Тарасенко. Прощание пройдет с 10 до 13 часов в храме села Константиновка.

Как сообщалось ранее, Николай Николаевич ушел из жизни 13 февраля. Ему было 73 года. Он родился в 1945 году в Черниговской области, служил на Дальнем Востоке, с которым и связал всю свою жизнь. Получил образование учителя физического воспитания в Благовещенском государственном педагогическом институте, занимал должность председателя комитета по физической культуре и спорту Константиновского райисполкома, инструктора организационного отдела райкома КПСС, заведующего отделом народного образования.

В 1980 году Тарасенко назначили директором Константиновского ССПТУ-21 – училищу он посвятил почти сорок лет. Благодаря инициативе и настойчивости директора оно превратилось в учебное заведение Амурский казачий колледж – единственное на Дальнем Востоке.

В 2002 Тарасенко был награжден нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации».

Как сообщается на сайте администрации Константиновского района, Николай Николаевич и в 73 года был полон энергии и планов, увлекался охотой и рыбалкой, занимался спортом. Он тренировался в спортзале и за несколько часов до своей скоропостижной смерти, которая настигла его прямо в рабочем кабинете.

Просмотров всего: 102

#жизнь #память

распечатать


Общество

Благовещенских ветеранов с Днём Победы поздравила узбекская диаспора
Общество 32

Благовещенцев приглашают выстроиться в слово «спасибо»
Общество 18

Фронтовики села Ивановка смогли расписаться на стенах бутафорского Рейхстага
Общество 11

В День Победы ИА «Амур.инфо» и «Альфа-канал» организуют стилизованную под военное время фотозону

6 мая 2015, 16:48
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь