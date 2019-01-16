Прощание с директором Амурского казачьего колледжа состоится 17 февраля

В воскресенье, 17 февраля, в Приамурье простятся с директором Амурского казачьего колледжа Николаем Николаевичем Тарасенко. Прощание пройдет с 10 до 13 часов в храме села Константиновка.

Как сообщалось ранее, Николай Николаевич ушел из жизни 13 февраля. Ему было 73 года. Он родился в 1945 году в Черниговской области, служил на Дальнем Востоке, с которым и связал всю свою жизнь. Получил образование учителя физического воспитания в Благовещенском государственном педагогическом институте, занимал должность председателя комитета по физической культуре и спорту Константиновского райисполкома, инструктора организационного отдела райкома КПСС, заведующего отделом народного образования.

В 1980 году Тарасенко назначили директором Константиновского ССПТУ-21 – училищу он посвятил почти сорок лет. Благодаря инициативе и настойчивости директора оно превратилось в учебное заведение Амурский казачий колледж – единственное на Дальнем Востоке.

В 2002 Тарасенко был награжден нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации».

Как сообщается на сайте администрации Константиновского района, Николай Николаевич и в 73 года был полон энергии и планов, увлекался охотой и рыбалкой, занимался спортом. Он тренировался в спортзале и за несколько часов до своей скоропостижной смерти, которая настигла его прямо в рабочем кабинете.