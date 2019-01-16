На инвестиционном форуме в Сочи были подписаны важные для Амурской области соглашения

Василий Орлов рассказал об участии амурской делегации в инвестиционном форуме в Сочи. Как отметил глава Приамурья, главная тема, которая обсуждалась на форуме – это выполнение национальных проектов.

Несколько совещаний на эту тему провел председатель правительства Дмитрий Медведев. Вместе с профильными министрами обсудили проблематику выполнения нацпроектов в сфере образования, здравоохранения, демографии, жилья и городской среды. У губернаторов всех регионов была возможность задать вопросы.

«Для нас очень актуально, что обсуждались вопросы стоимости строительства социальных объектов, методология достижения ключевых показателей по выполнению нацпроектов и многое другое. Кроме этого, мы презентовали на форуме инвестиционный проект развития предмостовой зоны, на который ищем инвестора. Мы провели переговоры с несколькими инвесторами, увидели заинтересованность, теперь будем ждать от них конкретных инвестиционных предложений», – рассказал Василий Орлов.

В рамках форума были также подписаны важные для области соглашения. В частности с УК «Содружество». «Это крупный инвестор, на которого мы надеемся в плане переработки сельхозпродукции. Компания заходит в регион, и мы обсудили строительство крупного комплекса по переработке масличных культур. С "Фондом новых форм развития образования" и ПАО "Сибур Холдинг" также подписано соглашение в совместном внедрении в регионе новых форм и методик образования.

Вообще образованию регион уделяет много внимания, что было отмечено на самом высоком уровне Министром просвещения России Ольгой Васильевой. Приятно было и получить награду от Министерства просвещения за лучший социальный проект в области социального предпринимательства. Так, была отмечена наша с компанией "Сибур" работа по созданию кванториума в Амурской области. Важным для нас является и соглашение, которое мы подписали с фондом "Талант и успех" по созданию у нас в области Центра по выявлению и развитию молодых талантов "Сириус". У нас уже есть дорожная карта этого проекта, и думаю, в ближайшие время такой Центр начнет работу», – добавил Василий Орлов.