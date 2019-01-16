Вторичное жилье в Амурской области оказалось на третьем месте в ДФО по дороговизне

Эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов ДФО с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Амурская область в нем оказалась на третьем месте, а лидером стало Приморье, там самое дорогое жилье. Этот же субъект единственный из всех на Дальнем Востоке входит в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке.

Как пишет «Российская газета», при анализе использовались данные по объектам недвижимости, которые находятся в продаже на текущий момент. При этом были исключены квартиры в новостройках и на «вторичке» без отделки.

Так, выяснилось, что квартира во Владивостоке с видом на Амурский залив площадью 256,5 квадратных метра с отделкой в классическом стиле, сауной, полной меблировкой обойдется в 67 миллионов рублей.

Второе место в рейтинге занимает Хабаровский край. Здесь жилье в региональном центре на улице Фрунзе можно приобрести за 27,99 миллиона рублей. Его площадь 203 «квадрата».

Бронза у Амурской области. Квартиру площадью 156,5 квадратных метра в жилом комплексе «Дом на Набережной» Благовещенска предлагают купить за 27,5 миллиона рублей. Дополнительный бонус – вид на Амур и расположенный на противоположном берегу Китай.

Четвертое и пятое места отданы Сахалинской области и Якутии. Здесь на продажу выставлено жилье за 25 и 18 миллионов рублей соответственно. За ними следуют Магаданская область с квартирой за 17 миллионов и Камчатский край (15 миллионов).

Десятку в рейтинге замыкают Забайкалье, Бурятия и ЕАО. Самая дорогая жилплощадь в Биробиджане продается за 7,9 миллиона рублей.