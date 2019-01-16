Термометры в Приамурье наконец достигнут нуля: прогноз погоды на 17 февраля

В Амурской области 17 декабря установится небольшая облачность, местами пройдет слабый снег, ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 1-6, местами с усилением до 12 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 10…15, местами по северу будет минус 20…25. Днем термометры покажут минус 1…6, местами по северу будет минус 9…14. В Благовещенске ночью малооблачно, днем ясно, без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 4-9, днем - 6-11 метров в секунду. Температура в ночные часы составит минус 10…12, днем будет от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 252

#погода

распечатать

Екатерина PL