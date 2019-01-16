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16февраля
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сегодня, 16:26 1

Термометры в Приамурье наконец достигнут нуля: прогноз погоды на 17 февраля

Термометры в Приамурье наконец достигнут нуля: прогноз погоды на 17 февраля
Фото: amur.info

В Амурской области 17 декабря установится небольшая облачность, местами пройдет слабый снег, ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 1-6, местами с усилением до 12 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 10…15, местами по северу будет минус 20…25. Днем термометры покажут минус 1…6, местами по северу будет минус 9…14.

В Благовещенске ночью малооблачно, днем ясно, без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 4-9, днем - 6-11 метров в секунду. Температура в ночные часы составит минус 10…12, днем будет от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • pavelyarkov

    pavelyarkov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://tok.pw/sportmen

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