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16февраля
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Миллер: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 1 декабря 2019 года

Миллер: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 1 декабря 2019 года
Фото: Газпром

15 февраля состоялся рабочий визит делегации ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Китай. В рамках визита в Пекине прошла встреча Алексея Миллера и председателя Совета директоров CNPC Ван Илиня.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества компаний. Основной темой стал ход подготовки к началу поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Отдельное внимание на встрече стороны уделили проектам поставок российского газа в Китай с Дальнего Востока и по «западному» маршруту. Отмечено, что по итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером природного газа в мире. Объем импорта составил 125,7 миллиарда кубометров, что на 31% (30,3 миллиарда кубометров) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов.

Как отметил по итогам переговоров Алексей Миллер, «строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока — уже с 1 декабря 2019 года».

Алексей Миллер и Ван Илинь также обсудили ход взаимодействия в области газовой электрогенерации, использования газомоторного топлива, подземного хранения газа, в сфере науки и культуры, сообщается на сайте «Газпрома».

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае. 21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Документ предполагает поставку в КНР 38 миллиардов кубометров газа в год.

В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили Меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В 2016 году «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР и Меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива, а также соглашение о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия.

В июле 2017 года «Газпром» и CNPC заключили дополнительное соглашение к договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту, заключенному сторонами в 2014 году. В декабре 2017 года «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

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#экономика

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Комментарии
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  • pavelyarkov

    pavelyarkov
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