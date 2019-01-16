Приамурье вошло в пятерку лидеров по числу болезней органов пищеварения

Минздрав назвал регионы-лидеры по числу болезней органов пищеварения. В пятерку субъектов с самым высоким показателем вошла и Амурская область, она оказалась на 4-м месте.

На первом месте по числу болезней органов пищеварения оказалась Сахалинская область. В 2017 году там зарегистрировано 25 194,5 случая на 100 тысяч человек. На втором месте Алтайский край (21 826,4 случая на 100 тысяч человек). Омская область на третьей строчке(20 833,1), Амурская – на четвертой(19 323). Республика Карелия заняла пятую позицию (18 847,1).

Наиболее низкие показатели зарегистрированы в республиках Калмыкия (7 359 случаев на 100 тысяч человек), Северная Осетия – Алания (7 298,3) и Тыва (6 783,2), а также в Ивановской (6 680) и Магаданской (6 626,4) областях.

В Минздраве также рассказали, что самыми распространёнными заболеваниями органов пищеварения в 2012, 2016 и 2017 годах были гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени.

Член Американской гастроэнтерологической ассоциации гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов отмечает, что в таких регионах, как Алтайский край и Омская область, люди чаще страдают от болезней желудка из-за особенностей питания, пишет RT.

«В целом Сибирь, бассейны рек Иртыш и Обь характеризуются высоким содержанием паразитов в рыбе. Описторхоз (паразитарное заболевание) распространён в этих регионах, потому что основу питания населения составляет рыба. Кроме того, там популярны алтайская, башкирская, казахская кухни – в них преобладают жирные блюда», – заявил он.

Также эксперт отметил, что в указанных регионах проводится больше всего операций по удалению желчного пузыря.