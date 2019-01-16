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16февраля
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сегодня, 12:30 6

Приамурье вошло в пятерку лидеров по числу болезней органов пищеварения

Приамурье вошло в пятерку лидеров по числу болезней органов пищеварения
Фото: Likar.info

Минздрав назвал регионы-лидеры по числу болезней органов пищеварения. В пятерку субъектов с самым высоким показателем вошла и Амурская область, она оказалась на 4-м месте.

На первом месте по числу болезней органов пищеварения оказалась Сахалинская область. В 2017 году там зарегистрировано 25 194,5 случая на 100 тысяч человек. На втором месте Алтайский край (21 826,4 случая на 100 тысяч человек). Омская область на третьей строчке(20 833,1), Амурская – на четвертой(19 323). Республика Карелия заняла пятую позицию (18 847,1).

Наиболее низкие показатели зарегистрированы в республиках Калмыкия (7 359 случаев на 100 тысяч человек), Северная Осетия – Алания (7 298,3) и Тыва (6 783,2), а также в Ивановской (6 680) и Магаданской (6 626,4) областях.

В Минздраве также рассказали, что самыми распространёнными заболеваниями органов пищеварения в 2012, 2016 и 2017 годах были гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени.

Член Американской гастроэнтерологической ассоциации гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов отмечает, что в таких регионах, как Алтайский край и Омская область, люди чаще страдают от болезней желудка из-за особенностей питания, пишет RT.

«В целом Сибирь, бассейны рек Иртыш и Обь характеризуются высоким содержанием паразитов в рыбе. Описторхоз (паразитарное заболевание) распространён в этих регионах, потому что основу питания населения составляет рыба. Кроме того, там популярны алтайская, башкирская, казахская кухни – в них преобладают жирные блюда», – заявил он.

Также эксперт отметил, что в указанных регионах проводится больше всего операций по удалению желчного пузыря.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Что едим,чем дышим, от того и болеем. Кстати, и по онкологии мы впереди планеты всей.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    +++++

  • Met 1

    Met 1
    1 час назад

    видимо пальмовое масло да китайские фрукты-овощи не слишком полезны для желудка

  • Met 1

    Met 1
    1 час назад



    в них преобладают жирные блюда», – заявил он. Также эксперт отметил,



    а чего от уровня жизни регионов эксперт не отметил зависимости.

  • inoy

    inoy
    43 минуты назад

    захоронят дальневосточные гектары местным населением .....

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    inoy

    захоронят дальневосточные гектары местным населением .....



    Ты где раньше был?



    Это же бизнес-идея!



    Можно гектары использовать под элитные кладбища. А для увеличения прибыли, чтобы больше могил поместилось, надо хоронить вертикально или в несколько ярусов.



    Надо будет бизнес-план накидать на досуге.



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