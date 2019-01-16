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16февраля
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сегодня, 11:39 4

Клуб «МотоПатриот» пострелял из пушки-сорокопятки в гаражном массиве

Клуб «МотоПатриот» пострелял из пушки-сорокопятки в гаражном массиве

В благовещенском Доме ремёсел 21 февраля откроется выставка-экспозиция «Честь, доблесть, слава», где можно увидеть оружие, книги, фотографии и многое другое, связанное с Великой Отечественной войной.

Организатор – клуб мотоциклистов «МотоПатриот» – приготовил и настоящую пушку-сорокопятку, боеготовность которой проверили на днях. Стрельбы специальными шумовыми зарядами устроили в гаражном массиве.

Клуб реализует проект «Помнить, сохранить и донести» на средства президентского гранта. На эти деньги было приобретено 12 единиц охолощенного оружия и около десятка макетов – минометы, пулемет Максима, противотанковое ружье Дегтярева и пушка-сорокопятка. Есть несколько винтовок и карабин Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Судаева и огромный пулемет Дегтярева.

В общей сложности на оружие по проекту потратили почти полмиллиона из 870 тысяч грантовых денег. Из остальной суммы часть денег пойдёт на пошив военной формы образца 40-х годов прошлого века.

Выставка будет работать с 21 февраля по 10 марта по адресу: улица Красноармейская, 159/3, телефон 44-00-03. Выставка пройдёт при поддержке управления Росгвардии по Амурской области.

Подробнее – в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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#жизнь

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    В гаражном массиве это жесть. По хорошему стрельба в городе запрещена.

  • AmurLand

    AmurLand
    40 минут назад

    культ просвет про милитаризацию. мдя

  • Tуман

    Tуман
    37 минут назад

    МотоПатриот...

    АлкоПатриот

    НаркоПатриот

    СалоПатриот

    Одни патриоты кругом.

  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    Tуман

    МотоПатриот...

    АлкоПатриот

    НаркоПатриот

    СалоПатриот

    Одни патриоты кругом.



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