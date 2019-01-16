Клуб «МотоПатриот» пострелял из пушки-сорокопятки в гаражном массиве

В благовещенском Доме ремёсел 21 февраля откроется выставка-экспозиция «Честь, доблесть, слава», где можно увидеть оружие, книги, фотографии и многое другое, связанное с Великой Отечественной войной.

Организатор – клуб мотоциклистов «МотоПатриот» – приготовил и настоящую пушку-сорокопятку, боеготовность которой проверили на днях. Стрельбы специальными шумовыми зарядами устроили в гаражном массиве.

Клуб реализует проект «Помнить, сохранить и донести» на средства президентского гранта. На эти деньги было приобретено 12 единиц охолощенного оружия и около десятка макетов – минометы, пулемет Максима, противотанковое ружье Дегтярева и пушка-сорокопятка. Есть несколько винтовок и карабин Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Судаева и огромный пулемет Дегтярева.

В общей сложности на оружие по проекту потратили почти полмиллиона из 870 тысяч грантовых денег. Из остальной суммы часть денег пойдёт на пошив военной формы образца 40-х годов прошлого века.

Выставка будет работать с 21 февраля по 10 марта по адресу: улица Красноармейская, 159/3, телефон 44-00-03. Выставка пройдёт при поддержке управления Росгвардии по Амурской области.

Подробнее – в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.